特朗普覬覦格陵蘭　丹麥在「捉緊或放手」之間的艱難抉擇

下周，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）會晤丹麥及格陵蘭官員時，丹麥將要捍衛的，是一塊自1979年起就不斷遠離丹麥、邁向獨立的領地。



路透社1月10日報道指出，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾揚言要奪取格陵蘭島，這一言論引發了歐洲各國對丹麥的聲援浪潮。但這場危機也揭露了一個令人尷尬的現實：丹麥正多方爭取支持以保護這塊領地，然而格陵蘭民眾卻渴望獨立，且當地最大反對黨如今更是希望繞過哥本哈根，直接與華盛頓展開談判。

哥本哈根大學政治學教授拉斯穆森（Mikkel Vedby Rasmussen）坦言：「丹麥為保住格陵蘭島冒著耗盡外交資本的風險，卻只能眼睜睜看著它離開。」

圖為2025年8月13日：格陵蘭的首府努克（Nuuk）。（Getty Images)

戰略重要性

魯比奧日前透露，計畫於下周會晤丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen），討論美方有關「購島」訴求。格陵蘭外交與研究部長莫茨費爾特（Jonathan Motzfeldt）證實將出席這場會議。法媒披露會議時間或定於1月14日，地點則設在美國國務院。

這將是自特朗普表露收購這座北極島嶼的意向以來，美、丹、格三方舉行的首次實質性會談。

格陵蘭島地處歐洲與北美之間，地理位置極具戰略意義，同時也是美國彈道導彈防禦系統的關鍵基地。丹麥若失去格陵蘭，將徹底喪失其在這一北極區域的地緣政治影響力。

但倘若格陵蘭民眾選擇獨立，或是直接與美國達成協議，丹麥的所有努力最終可能都將付諸東流。

報道認為，此事的利害關係遠超丹麥的國家利益範疇。歐洲盟國之所以支持丹麥，不僅是出於團結精神，更是因為放棄格陵蘭將開創一個危險先例——這可能會助長其他大國向小國提出領土主張的氣焰，進而顛覆1945年以來確立的世界秩序。

丹麥外交部拒絕就此置評，但援引了丹麥首相弗雷澤里克森與格陵蘭島自治政府總理尼爾森（Jens-Frederick Nielsen）在去年12月22日發表的聯合聲明：「國家邊界與國家主權植根於國際法，是不容動搖的基本原則。一國絕不能吞併另一國……格陵蘭屬於格陵蘭人民。」

2025年4月6日，丹麥哥本哈根，圖為示威者來到美國大使館附近集會，反對特朗普聲稱要控制格陵蘭的主張。（Getty）

本周，弗雷澤里克森表示：「如果美國選擇攻擊另一個北約成員國，一切都將終結，包括北約本身，以及該聯盟自二戰以來所提供的安全保障。」

「格陵蘭牌」

目前，特朗普政府聲稱所有選項均在考慮範圍內，其中包括購買格陵蘭或是以武力奪取。

哥本哈根大學教授拉斯穆森（Mikkel Vedby Rasmussen）稱，特朗普的威脅引發了眾怒，以至於有關「保住格陵蘭是否值得付出如此代價」的討論已被徹底淹沒。

「這根本沒有被納入丹麥的政治討論範疇。我擔心我們的愛國情緒已經走向了極端。」他說。

冷戰時期，格陵蘭的戰略位置讓丹麥在華盛頓獲得了遠超其國家體量的影響力，也使得丹麥能夠維持低於其他北約盟國常規水準的國防開支。

據哥本哈根大學軍事研究中心2017年的一份報告顯示，這一優勢被稱為「格陵蘭牌」。

2025年6月15日，法國總統馬克龍（右）在格陵蘭島與丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen，左）和格陵蘭總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen，中）參觀格陵蘭冰川時合影。（Reuters）

但格陵蘭的自決訴求早已有之：1979年，這塊前殖民地獲得了更大的自治權，並成立了自己的議會；2009年簽署的一項協議更是明確承認，格陵蘭民眾有權選擇獨立。

格陵蘭所有政黨均表態支持獨立，只是在實現獨立的方式和時間上存在分歧。

分析認為，特朗普的施壓舉措，加速了本就處於進程中的獨立時間表，迫使丹麥不得不投入大量政治資本和財政資源，維繫這段前景愈發不明朗的關係。

2025年12月22日，美國路易斯安那州長蘭德里（Jeff Landry）感謝總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）任命其為格陵蘭島特使一職並且表示美國有意把格陵蘭島劃歸為自己的一部份。（X@LAGovJeffLandry）

格陵蘭外交與研究部長莫茨費爾特於9日接受丹麥廣播公司採訪時提議，格陵蘭島可以繞開丹麥，單獨與美國會晤。

莫茨費爾特表示，在所有與美國的對話中，格陵蘭島都應佔據「主導地位」。

丹麥政治評論員、前議員奧爾森（Joachim B. Olsen）在接受路透社採訪時表示：「我們究竟該為一個並不在乎我們的對象付出多少努力？」

財政負擔

格陵蘭經濟近乎停滯，2025年的國民生產總值（GDP）增長率僅為0.2%。丹麥每年向格陵蘭提供約43億丹麥克朗（約合6.1億美元）的財政撥款。

丹麥央行估算，要維持格陵蘭當前公共財政的可持續性，每年約需填補8億丹麥克朗的資金缺口。此外，丹麥還承擔著格陵蘭的警務、司法和防務開支，這使得丹麥每年對格陵蘭的總投入接近10億美元。

不僅如此，為回應美國方面 「丹麥對格陵蘭的防衛力度不足」 的批評，丹麥政府於去年宣佈了一項價值420億丹麥克朗（折合65.4億美元）的北極防務計畫。

2025年3月28日，格陵蘭：美國副總統萬斯（JD Vance）視察了美軍位於該地的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。（Reuters）

部分人士反對以「交易視角」看待丹格關係，他們強調，丹麥對格陵蘭負有國際法規定的法律義務與道德責任，雙方擁有數百年的共同歷史。

丹麥皇家國防學院副教授雅各布森（Mark Jacobsen）說：「我們談論的是一種親緣關係，是丹麥與格陵蘭之間延續已久的深厚聯繫。這遠不止防務與經濟層面的考量，更關乎情感與文化的聯結。」

艱難的平衡術

奧斯陸弗里喬夫·南森研究所（Fridtjof Nansen Institute，FNI）研究員安德列娃（Serafima Andreeva）指出，首相弗雷澤里克森正面臨著一場艱難的平衡博弈。

當下，丹麥別無選擇，只能立場堅定以維護自身外交公信力，但此舉卻可能在「俄羅斯『威脅』日益加劇、與美國交惡對任何西方國家都不利」的背景下，損害丹美雙邊關係。

圖為2025年4月27日，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）在哥本哈根與格陵蘭新任自治政府總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）會面，並共同會見記者。（REUTERS）

弗雷澤里克森今年還將面臨大選，不過格陵蘭問題尚未成為選戰的核心議題。

丹麥科普作家兼主持人弗蘭克（Lonna Frank）在接受路透社採訪時表示：「我實在無法理解，既然格陵蘭一心想要脫離，我們為何還要執意維繫這種共同體關係。說實話，格陵蘭從未讓我產生過任何歸屬感。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

