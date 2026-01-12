特朗普批民權運動引發「逆向歧視」　白人受到「非常惡劣的對待」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月7日接受《紐約時報》專訪，談及自己上台後推翻拜登政府的「多元平等共融（DEI）」政策，表示相信很多白人因民權運動而「受到非常惡劣的對待」。



特朗普主張應依據個人能力進行遴選，認為白人受到非常不公對待，包括在申請大學時，即便「他們表現極好，卻沒有進入大學」，因此認為不公平。

他還強調儘管民權運動取得了偉大成果，但也傷害了那些「理應就讀大學或理應找到工作卻無法得到機會的人」，直言這種平權政策實際上是「一種逆向歧視」，即為保障少數群體利益而令主流群體受到不公平對待。

特朗普此言呼應最近數周副總統萬斯（JD Vance）等人的相關言論，他們借國內失業率增加的問題，敦促白人男性向公平就業機會委員會（EEOC）投訴，以消除那些針對白人男性僱員與求職者的歧視。

一名男子於2025年12月16日在紐約市曼哈頓處理垃圾。勞工統計局報告顯示，美國經濟於10月減少10.5萬個就業崗位，11月增加6.4萬個就業崗位，導致11月失業率攀升至4.6%，創下四年新高。（Getty）

特朗普還在專訪中批評多元政策是無能和自卑的表現，並把自己塑造成白人的保護者。

2025年就任後，特朗普在短短數小時內，就下令解散負責解決針對少數族裔和女性系統性歧視的DEI辦公室，後來更下令聯邦機構停止執行《民權法案》的核心原則。

美國因民權運動在1964年通過民權法案，被視為民權和勞動法上的標誌性立法，法案禁止公民在投票中的不平等待遇以及在公共場所等的種族隔離，惠及包括非裔美國人在內的眾多移民。