美印關係現轉機　美新駐印大使承諾解決貿易分歧

美國新任駐印度大使戈爾（Sergio Gor）說，美國與印度是緊密夥伴，雙方之間的分歧包括長期拖延的貿易協議，最終都會得到解決。



彭博社報道，戈爾指出，兩國官員計劃於星期二（1月13日）通過電話就貿易協議進行磋商。印度原本是去年最早預計與華盛頓簽署協議的國家之一，但迄今雙方仍未能就若干懸而未決的問題達成一致。

戈爾星期一（12日）在新德里美國大使館舉行的就職首日講話中說：「真正的朋友可以有分歧，但最終總能解決問題。雙方仍在積極接觸。事實上，下一次貿易通話就在明天。別忘了，印度是世界上人口最多的國家，推動協議完成並非易事，但我們決心做到。」

華盛頓對印度徵收高達50%的關稅，為全球最高水平之一，部份原因是印度繼續購買俄羅斯石油。儘管歷經數月談判、特朗普與印度總理莫迪多次通話，印度仍是少數尚未與美國達成貿易協議的主要經濟體之一。

美國駐印度大使戈爾（Sergio Gor）。（X@USAmbIndia）

去年5月，印度與巴基斯坦發生衝突後，印巴關係進一步惡化。特朗普多次聲稱他已促成停火，此說法引發新德里方面不滿，印度官員已予以否認。此外，美國商務部長盧特尼克上周暗示貿易協議未能達成，是因為莫迪未致電特朗普敲定協議，這番言論也令印度方面不悅。

戈爾說：「我可以證明，他與莫迪總理之間的友誼是真實存在的。美印關係不僅建立在共同利益之上，更植根於最高層級的個人關係。」

戈爾誓言加深兩國接觸。他宣布，印度將獲邀加入特朗普提出的矽和平（Pax Silica）聯盟。聯盟成員包括日本、韓國、英國和以色列，旨在確保晶片供應鏈安全並加強人工智能（AI）領域合作。

特朗普團隊已在原材料企業和晶片製造商中持有政府股權，並引導資金投向全球稀土項目和數據中心，同時將國家安全作為可交易資產，利用晶片出口許可作為外交籌碼，並要求分享由此產生的利益。政府還試圖確保美國各州不會阻撓華盛頓在AI領域的統一監管布局。

本文獲《聯合早報》授權轉載

