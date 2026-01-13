伊朗示威｜德黑蘭：與美國溝通管道仍保持暢通

因應伊朗局勢，消息指美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正評估干預方案。特朗普11日表示，美國可能會與伊朗官員會面，並且已與伊朗反對派取得聯繫。 伊朗外交部發言人巴加埃（Esmaeil Baghaei）於12日表示，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）與美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）之間的溝通渠道暢通，雙方在必要時會交換信息。 他也表示，雙方也透過傳統的中間人瑞士保持聯繫。



伊朗外長：作好戰爭準備但亦願對話

路透社報道，巴加埃於12日表示，美國提出一些問題及想法，整體來說，伊朗從未離開過談判桌。但他補充說，美國發出的「自相矛盾的信息」表明其缺乏誠意，也缺乏說服力。

阿拉格齊同日在德黑蘭向各國大使發表講話時重申，伊朗為戰爭做好準備，但也願意進行對話。他也提到，自示威活動爆發以來，已有53座清真寺和180輛救護車被縱火焚燒，「沒有任何伊朗人會襲擊清真寺」。

+ 1

伊朗要求各國撤回支持示威

根據半官方的塔斯尼姆通訊社12日報道，伊朗外交部召見了英國、意大利、德國和法國駐德黑蘭大使，要求他們轉達政府撤回對示威活動的支持。伊朗認為，任何對示威活動的支持，都是對伊朗內部安全的干涉。

伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）同日在德黑蘭發表講話時表示，伊朗人民正進行「四線作戰」：經濟戰、心理戰、針對美國和以色列的軍事戰爭，以及如今的反恐戰爭。

2026年1月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）於「特朗普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）出席眾議院共和黨人的閉門會議，並發表講話。（Reuters）

消息指特朗普將聽取干預方案簡報

特朗普前一日曾表示，伊朗已致電美國，希望就核問題進行談判。「伊朗確實想談判。我們可能會與他們會面。會議正在安排中，但由於會前發生的事情，我們可能不得不採取行動，不過會議正在安排中。伊朗打了電話，他們想談判」 。

此前有美國官員透露，特朗普將於13日與高級顧問會面，討論對伊朗的各種方案。 《華爾街日報》報道稱，這些選項包括軍事打擊、使用秘密網路武器、擴大制裁範圍，以及向反政府勢力提供網路援助。