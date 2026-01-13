馬查多晤教宗良十四世　籲向委內瑞拉施壓釋放政治犯

梵蒂岡方面1月12日表示，教宗良十四世（Pope Leo XIV）當日曾與委內瑞拉反對派領導人、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Machado）會面，但未提供更多細節。馬查多則表示，已請求教宗向委內瑞拉施壓，要求釋放政治犯，並請求為所有被綁架及失蹤的委內瑞拉人代禱。



圖為2026年1月12日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在梵蒂岡會見委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Machado）。（Vatican Media/Simone Risoluti/­Handout via REUTERS）

路透社報道，這次會晤被列入梵蒂岡每日發布的教宗日程安排中，但此前向媒體發布的日程安排並未提及。梵蒂岡發布了一段簡短影片中，顯示兩人在教宗辦公室會面，握手微笑。

在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下令對委內瑞拉發動軍事突襲，並活擒該國總統馬杜羅（ Nicolas Maduro）後，教宗曾呼籲需維持委內瑞拉主權，並譴責以武力手段實現外交目標。

另外，委內瑞拉政府12日表示，當日再有116名政治犯獲釋。不過，人權組織指實際獲釋人數少於當局公布。