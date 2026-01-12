特朗普離奇自封「委內瑞拉代理總統」　重申願與羅德里格斯會面

美國總統特朗普（Donald Trump）1月11日於社交平台Truth Social上發帖，附上疑似他本人的維基百科頁面，但卻離奇地寫有「委內瑞拉代理總統」的字樣，任期顯示從2026年1月開始。由於帖文未作任何評論，引起外界猜想。



在特朗普的帖文附圖中，他保留了美國總統的官方身分，卻在上方以更顯眼的方式「兼任」了委內瑞拉總統，似有意挑戰目前依憲法繼任的委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）的統治正當性。

有分析指，這不僅貫徹特朗普的狂人作風，也是對委內瑞拉現任代總統發出的警告，似乎暗示了若委國政府若不配合美國的要求，已準備好直接對該國實施「實質接管」。

羅德里格斯現正面臨艱難的局面，她一方面試圖採取「兩手策略」來延續政權命脈，在國內對支持者高喊反美口號，誓言救回馬杜羅，試圖穩住支持者的信心；但另一方面她又向華府釋出善意，表示願意與美方進行談判。

特朗普週日還在空軍一號專機上向記者表示，美國政府與委內瑞拉代總統羅德里格斯合作良好，願意與對方會面。他稱，委內瑞拉的局勢發展得非常好，美國與委內瑞拉領導層的合作非常順利。