古巴總統：與美關係如要獲進展　不能建基於威脅和經濟脅迫

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次對古巴施壓，揚言古巴若不盡快「達成協議」，將被中斷由委內瑞拉供應的石油及資金。古巴總統卡內爾（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）於1月12日表示，歷史證明，古巴和美國的關係想要取得進展，必須建立在國際法基礎上，而非敵對、威脅和經濟脅迫。



2026年1月9日，美國總統總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區白宮與多間石油公司的高層會晤。（Reuters）

卡內爾在社交媒體上表示，古巴始終願與包括現任政府在內的歷屆美國政府，在主權平等、相互尊重、國際法原則、互利共贏、不干涉內政、充分尊重古巴獨立基礎上，開展嚴肅而負責任的對話。

他又稱，目前，雙方除了移民議題，未有其他議題展開對話。他又稱，古巴始終嚴格遵守古巴和美國現行的雙邊移民協議。

在委內瑞拉馬拉開波湖，一台油井泵浦正在抽取石油。馬拉開波湖湖下方的油田是世界上產量最高的油田之一。（GettyImages）

路透社報道，委內瑞拉是古巴最大的石油供應國。特朗普11日於社交平台發文稱，「不會再有石油或資金流向古巴——一分錢也不會！我強烈建議他們趁現在達成協議，以免為時過晚！」他又表示，「多年來，古巴一直依賴委內瑞拉的大量石油和資金」 。