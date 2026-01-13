古巴總統：與美關係如要獲進展 不能建基於威脅和經濟脅迫
撰文：蕭通
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次對古巴施壓，揚言古巴若不盡快「達成協議」，將被中斷由委內瑞拉供應的石油及資金。古巴總統卡內爾（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）於1月12日表示，歷史證明，古巴和美國的關係想要取得進展，必須建立在國際法基礎上，而非敵對、威脅和經濟脅迫。
卡內爾在社交媒體上表示，古巴始終願與包括現任政府在內的歷屆美國政府，在主權平等、相互尊重、國際法原則、互利共贏、不干涉內政、充分尊重古巴獨立基礎上，開展嚴肅而負責任的對話。
他又稱，目前，雙方除了移民議題，未有其他議題展開對話。他又稱，古巴始終嚴格遵守古巴和美國現行的雙邊移民協議。
路透社報道，委內瑞拉是古巴最大的石油供應國。特朗普11日於社交平台發文稱，「不會再有石油或資金流向古巴——一分錢也不會！我強烈建議他們趁現在達成協議，以免為時過晚！」他又表示，「多年來，古巴一直依賴委內瑞拉的大量石油和資金」 。
