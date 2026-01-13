歐洲議會禁所有伊朗外交人員進入　土俄反對外國干預伊朗事務

針對伊朗的示威浪潮造成大量傷亡，歐洲議會議長梅措拉（Roberta Metsola）於1月12日宣布，禁止伊朗所有外交人員及代表進入歐洲議會的所有設施，以表達對政府鎮壓的不滿。同日，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）、土耳其執政正義與發展黨（AKP、簡稱正發黨）發言人塞利克（Omer Celik）表示，反對外國干預伊朗內部問題。



梅措拉在社交平台發文指，對於勇敢走上街頭的伊朗人民、那些仍然被拘留的政治犯，需要的不僅僅是聲援。因此決定禁止伊朗所有外交官、外交使團人員、政府官員，以及伊朗的代表進入歐洲議會所有場所。她又重提考慮將伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指定為恐怖組織，並對所有參與鎮壓、暴力和處決的個人，進一步擴大歐盟制裁範圍。

圖為2025年5月29日：俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古(Sergei Shoigu) 接受媒體採訪。 （Anadolu via Getty Images）

另外，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）同日與伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）進行了電話會談。通話中，紹伊古強烈譴責外國勢力企圖干涉伊朗內政的行為。雙方同意保持聯繫，協調立場，以加強安全。

土耳其正發黨發言人塞利克亦稱，儘管伊朗社會和政府內部存在一些問題，但作為北約（NATO）成員國的土耳其不希望看到伊朗陷入混亂。外國干預將導致更糟糕的後果，尤其是以色列挑起的干預，將導致更大的危機。