德國外長晤魯比奧　會後指格陵蘭未來應交由島民與丹麥共同決定

德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）說，北約盟國必須攜手合作維護安全，並指格陵蘭島的未來應由格陵蘭島和丹麥共同決定。



路透社報道，瓦德富爾周一在華盛頓與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）會晤後發表上述講話。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）覬覦格陵蘭島的言論令歐洲盟友高度警惕。特朗普堅稱美國必須擁有格陵蘭島，以阻止俄羅斯或中國未來佔領這片戰略位置重要、礦產資源豐富的地區。

瓦德富爾說，他與魯比奧的會談友好且深入，強調了歐洲國家與美國聯盟的重要性。但他與其他歐洲政要一樣，反對特朗普不顧北約盟國的立場，公然宣稱要控制格陵蘭島。

圖為2025年10月23日，從飛機上俯瞰格陵蘭。格陵蘭是丹麥的自治領地，島上大部分陸地被冰雪覆蓋。（Getty Images）

他對記者說：「我們只有團結一致、共同合作，才能加強北大西洋的安全。所以，關於格陵蘭島和丹麥相關的問題，應由格陵蘭島和丹麥來決定，應由格陵蘭島人民來決定。」

另外，瓦德富爾表示他和魯比奧一致認為，北約聯盟對於確保烏克蘭持久和平至關重要。雙方都承諾遵守《北大西洋公約》第五條，該條款要求北約成員國在一個成員國遭到武裝攻擊時予以保衛。

瓦德富爾說：「在這個充滿不確定性和危機的時期，這點至關重要。這向俄羅斯發出一個明確信號，提醒它不得試圖威脅北約聯盟。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

