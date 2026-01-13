格陵蘭自治政府重申拒美接管 北約秘書長稱成員正討論北極安保
格陵蘭自治政府1月12日發布聲明說，格陵蘭自治政府在任何情況下，都無法接受美國接管格陵蘭島。聲明說，格陵蘭島是丹麥王國的一部份，也是北約（NATO）的一部份，格陵蘭的防務應通過北約來實現。北約秘書長呂特（Mark Rutte）同日表示，北約成員國正在討論下一步共同維護北極安全的具體措施。
格陵蘭：防務應透過北約框架實現
針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重提要奪得格陵蘭，格陵蘭自治政府的聲明表示，格陵蘭在未來任何時候都將是西方防務聯盟的一部份。包括美國在內的所有北約成員國，在格陵蘭防務問題上擁有共同利益。格陵蘭自治政府將與丹麥一道，推動在北約框架內開展格陵蘭的防務事務。
北約秘書長呂特同日指出，關於北極安全的討論早在去年就已經展開，成員國目前正在「討論下一步措施，以及如何確保這些討論能夠得到切實有效的落實」。路透社引述歐洲外交官告訴，各方目前尚未做出任何決定，但有些官員建議，可以藉鏡北約在東翼開展的「波羅的海哨兵」（Baltic Sentry）和「東部哨兵」（Eastern Sentry）安全行動模式。
歐盟國防事務專員：如丹麥要求可加強提供安全保障
歐盟國防事務專員庫比柳斯（Andrius Kubilius）同日稍早時間表示，美國任何對格陵蘭的軍事接管行為，都將是北約的終結。他又稱，如果丹麥提出請求，歐盟可以為格陵蘭提供更多安全保障，包括派遣軍隊和軍事基礎設施，例如軍艦和反無人機能力。
