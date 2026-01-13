美國促盟友與夥伴提高關鍵礦產與稀土供應鏈韌性　減少對中國依賴

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）1月12日與來自多個美國夥伴與盟友國家的代表舉行會談，財政部稱期間討論如何保障和多元化關鍵礦產的供應鏈，尤其是稀土元素的解決方案。



路透社報道，財政部指，貝森特敦促與會各國代表應推動國家提高供應鏈韌性。報道引述一名美國官員指，貝森特將敦促這些國家努力減少對中國關鍵礦產的依賴，因中國實施嚴格的稀土出口管制。

2025年12月17日，美國華盛頓特區，圖為貝森特在記者會上發表講話。（Reuters）

貝森特也對這些國家奉行「審慎去風險而非脫鈎」表示樂觀，並認為美國的夥伴和盟友理解彌補當前關鍵礦產供應鏈不足的必要性。中國在關鍵礦產供應鏈中佔據主導地位，精煉47%至87%的銅、鋰、鈷、石墨和稀土，這些礦產可被用於國防、半導體、電池等產業。

財政部指澳洲、墨西哥、加拿大、法國、德國、意大利、歐盟、英國、印度、日本與韓國的代表均有出席會議，他們所代表的國家總共佔全球關鍵礦產需求的60%。