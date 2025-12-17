華納兄弟探索董事會籲股東拒絕派拉蒙收購提案 Netflix表歡迎
華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）董事會12月17日建議股東拒絕派拉蒙（Paramount）提出的收購提案，指其未能提供充份融資保證。Netflix對此表示歡迎。
Netflix與派拉蒙正爭逐收購華納兄弟，這場「荷里活世紀併購戰」備受關注。
華納兄弟董事長Samuel Di Piazza指，公司尚未確定股東就交易舉行投票的日期，但預計投票會在春季或初夏進行。
在提交給監管機構的一封致股東信中，華納兄弟探索董事會指，派拉蒙「持續誤導」華納兄弟股東，聲稱其收購方案得到艾利森（Larry Ellison）家族全力擔保，但董事會指「沒有擔保，也從未擔保過」，強調該提案存在許多重大風險。
路透社較早前在12月16日引述知情人士指，華納兄弟探索董事會預計最快於17日正式建議股東投票拒絕由派拉蒙提出、估值高達1084億美元（約8434億港元）的收購提案，董事會傾向認為，Netflix本月初提出的收購方案更可行。
