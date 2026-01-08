華納兄弟探索董事會再拒絕派拉蒙收購案　稱屬高風險槓桿收購

華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）董事會1月7日致函股東，稱它們拒絕派拉蒙（Paramount）經修訂後的收購提案，稱其1084億美元（約8,400億港元）惡意收購要約相當於一項風險極高的槓桿收購，籲投資者拒絕方案。



路透社報道，派拉蒙在2025年12月調整提案，以回應原提案被質疑缺乏控股股東、科技億萬富豪艾利森（Larry Ellison，又譯埃里森）個人擔保。據新提案，市值僅約140億美元的派拉蒙提議以後者個人擔保的400億美元股權，加上借款540億美元，來籌得併購資金。

2025年12月8日，美國加州洛杉磯，圖為一棟印有派拉蒙（Paramount）標誌的大樓，背後是象徵荷里活（Hollywood）的標誌。（Reuters）

董事會於6日投票否決派拉蒙新提出收購案，並在致股東的信中表示派拉蒙的收購要約依賴巨額債務融資，增加交易完成的風險，重申它們會繼續支持Netflix的827億美元收購提案。

董事會表示，派拉蒙新提的融資方案將使其在完成交易後背負高達870億美元債務，使該案成為史上規模最大的槓桿收購案。而派拉蒙信用評等聞已被標普全球（S&P Global）打入垃圾級，如今提議的融資計畫會使其信評更脆弱，令其現金流更吃緊，使得交易無法完成的風險升高。

2025年12月5日，圖為美國派拉蒙影業（Paramount）與華納兄弟探索（Warner Brothers Discovery）的標誌。（Reuters）

董事會在信中直言，考量到派拉蒙能提供的價值不足、不確定其是否有能力完成收購，以及若未能完成收購，華納兄弟探索的股東得承擔的風險和成本，派拉蒙提出的修訂版收購要約仍不夠充份。