特朗普威脅對伊朗貿易夥伴大加關稅　除了中國還有誰受影響？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 1月12日警告，任何與伊朗貿易的國家，其對美貿易將面臨25%關稅。此舉恐衝擊伊朗的主要貿易夥伴，尤其對其最大買家中國構成直接壓力，土耳其、印度等也恐受影響。



根據世界銀行數據，伊朗2022年向147個貿易夥伴出口商品。中國是其最大貿易夥伴，2022年自伊朗進口額達220億美元（約1,715億港元），其中過半為燃料。

分析公司Kpler數據顯示，2025年中國購買伊朗80%以上的出口石油，日均約138萬桶，佔中國海運原油進口總量的13.4%。主要買家為山東的獨立煉油廠（茶壺煉廠，teapots），因其價格較布蘭特原油有每桶8至10美元的折扣。

伊朗其他主要貿易夥伴包括：土耳其、印度、德國、韓國、日本等。

根據世界銀行數據，2022年伊朗對土耳其的出口額達58億美元，進口額為61億美元。

印度方面，印商務部統計在2025年前10個月，印度與伊朗的雙邊貿易總額為13.4億美元。印度對伊朗的主要出口商品包括米、水果、蔬菜、藥品及其他醫藥產品。

中國因大量購買受制裁的伊朗、俄羅斯及委內瑞拉石油，近年節省數十億美元進口成本。中國拒絕承認單邊制裁，辯稱其貿易合法，但海關數據自2022年7月起已未顯示自伊朗進口原油。

特朗普政府自2018年恢復對伊制裁後，已對多家中國茶壺煉廠實施處罰，抑制部份採購。