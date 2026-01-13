伊朗示威｜獅子太陽旗：抗議浪潮中的凝聚符號｜新聞背後

從英國倫敦到澳洲坎培拉，全球多個伊朗使館近日發生了同樣的一幕：支持伊朗流亡末代王儲巴列維（Reza Pahlavi）的示威者降下現行國旗，升起1979年革命前的「獅子太陽旗」。抗議者用這面旗幟來表達對現政權的不滿。此前，巴列維曾呼籲伊朗安全部隊叛逃，並號召居住在西方國家的伊朗人「奪回大使館」。他表示，伊朗的外交使團應該展示代表民族的「正統國旗」，而非現政權的「可恥旗幟」。



伊朗抗議者高舉「獅子太陽旗」。（X@martytaka777，影片截圖）

「獅子太陽旗」代表什麼？

這面以綠、白、紅三色為底，中央繪有持劍獅子與太陽的旗幟是一個凝聚了伊朗數千年宗教、文化與政治歷史的複雜符號。

圖為伊朗的「獅子太陽旗」。（X@haria7777777）

其圖案起源可追溯至古代美索不達米亞（Mesopotamia）文明，後在16世紀的薩法維王朝（Safavid Dynasty）被確立為帝國標誌。旗幟的設計深具巧思，獅子象徵什葉派穆斯林（Shia）尊崇的伊瑪目阿里（Imam Ali）（被尊為「真主之獅」），而太陽則代表古波斯神話中開啟黃金時代的聖王賈姆希德（Jamshid）。

在1925年至1979年間的巴列維王朝，此旗被定為官方國旗，象徵該王朝推動的世俗化、現代化及民族主義路線。自1979年伊斯蘭革命後該旗幟被廢除，這個符號在官方敘事中長期沉寂。

這張於2025年6月16日拍攝的設計圖片中，可以看到一面帶有裂痕的現伊朗國旗。（Getty）

然而，對許多年輕示威者而言，其意義已超越對舊君主制的懷念，它已轉化為一個代表世俗主義、民族認同與個人自由的抵抗符號。

旗幟與流亡王儲有何關聯？

「獅子太陽旗」與流亡海外的伊朗末代王儲巴列維之間，存在着直接而緊密的紐帶。作為巴列維王朝的繼承者，這面旗幟無疑是其家族最核心的政治遺產與身份標誌。

伊朗末代王儲巴列維（Reza Pahlavi）。（X@PahlaviReza）

在遍及西方國家的伊朗海外社群集會中，揮舞獅子太陽旗與高呼巴列維之名、要求其回歸的訴求總是同步出現。這面旗幟已成為識別與凝聚其支持者的核心視覺符號。

數碼時代亦加劇了這一符號的傳播趨勢。億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下社交媒體平台X近日應抗議者請求，悄然將伊朗官方國旗符號更改為「獅子太陽旗」。現伊朗政府對此強烈不滿，從多個官方賬號用戶名中刪除了該符號，以堅持維護「正統國旗」。

伊朗現政權將換旗行動定性為「絕對不可接受」的挑釁，並召見相關國家大使提出抗議。政權的強烈反彈，反而進一步強化了這面旗幟作為「反對派旗幟」的對立地位，使巴列維藉此鞏固了其作為現行神權體制主要挑戰者的形象。