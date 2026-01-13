伊朗示威｜顛覆政權成與敗之外，特朗普還有沒有第三條路？

1月12日，伊朗各大城在大白天組織起支持伊斯蘭政府的大集會。根據伊朗官媒說法，單是在首都德黑蘭已經有300萬人出席，聲勢號大。同一天，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）聲言「安全部隊全面控制局勢」，指責美國和以色列的干預，卻稱伊朗已經同時準備好同美國進行戰爭又或者對話，希望美國會作出明智的選擇。

此前威脅如果伊朗政府向示威者開槍，美國也會向伊朗開槍的特朗普（Donald Trump）也表明，伊朗在過去的周末正尋求對話，不過「因為正在發生的事情，（美國）可能要在（美伊）會面之前行動」。

又是「關稅牌」……

特朗普1月13日將會同其國安團隊進行會面，商討對付伊朗的各類選項。不過，特朗普本人12日就率先「出招」，在Truth Social上表明要向跟伊朗有商業往來的國家實施25％關稅。「自即日起生效，任何與伊朗伊斯蘭共和國有商業往來的國家，其與美國進行的所有商業活動，都將被徵收25%的關稅。此命令為最終定案。」

如果這種「次級關稅」（secondary tariff）的招數就是特朗普對伊行動的全部，這無疑會讓如今積極鼓勵美國推翻伊朗伊斯蘭主義政府的伊朗反對派－－像末代王儲禮薩巴列維（Reza Pahlavi）等人－－大失所望。

2026年1月12日，英國倫敦，在伊朗大使館外一場聲援伊朗全國性抗議的集會中，一名示威者手持被廢黜的伊朗國王禮薩巴列維（Reza Pahlavi）的照片，與此同時，一面被畫上叉號的伊朗國旗正在燃燒。(Reuters）

更可能讓他們失望的是，特朗普這一招雖說是「即日起生效」，卻沒有引用任何增加關稅的法律基礎，沒有任何相關的行政命令，連「與伊朗有商業往來的國家」舉體指的是哪些也沒有列舉出來。

特朗普此舉只是一種「出口術」的權宜之計，暫時用來填補其軍事威脅和實際行動之間的巨大落差。

可是，由於伊朗的最大貿易夥伴是中國，而特朗普正同中國進行「貿易休戰」，有誰相信特朗普會為了伊朗而在其4月訪華行程之前再跟中國打關稅戰？而伊朗的其他重要貿易夥伴還有土耳其、印度、阿聯酋等。如今印度已因同俄羅斯購買石油、未能同美國談成貿易協議而要承受50％關稅，特朗普還敢「加碼」嗎？土耳其、阿聯酋也是美國在中東地緣政治中的重要盟友，人們也傾向不認為特朗普拿他們來開刀。

美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）轉發特朗普宣布「25％關稅」的帖文，並表示中國多年來購買90％來自伊朗的「非法」石油。（X截圖）

有時候，出招不一定比不出招好。打出來的招數反而會變成一種示弱。特朗普的這一張「次級關稅牌」就是一個好例子。

但伊朗「全面控制局勢」的說法，可信度也非常低。

「全面控局」，示威卻繼續？

伊朗政府1月8日晚起，為阻全國示威蔓延和激化，也好讓安全部隊可以在資訊封鎖之下毫無顧忌地強硬鎮壓，已經封鎖了伊朗的互聯網，對外聯繫幾乎只能靠SpaceX的「星鏈」（Starlink），內部聯繫亦幾近中斷，有伊朗人甚至連本地電話也不能接通。

阿拉格齊雖稱互聯網將會恢復，但根據互聯網監察組織Netblocks的觀察，伊朗依然沒有解封網絡，如今封網已經踏入第五日，對一般經濟活動也造成重大干擾。

互聯網監察組織Netblocks指伊朗斷網已達108小時。（X截圖）

而伊朗當局也加大對於「星鏈」網絡的壓制。1月11日之前，各地示威和鎮壓片段依然能夠透過「星鏈」大量流出，但此後流出的示威片段愈來愈少，外界也愈來愈難以得知伊朗的實際情況。根據《經濟學人》引述的分析，伊朗當局可能是在城市的制高點安裝高功率干擾器，覆蓋更廣範圍，以阻礙「星鏈」終端機和衛星的連接，同時當局也可能在干擾GPS訊號，讓「星鏈」終端機無法自我定位，因此難以鎖定特定的衛星。

如果局勢全面受控，這些措施當然是不必要的。而零星流出的片段（以下），似乎也顯示伊朗各地示威，在外長阿拉格齊的發言之後，依然持續。

根據伊朗人權活動者（Human Rights Activists in Iran）的數字，截至1月12日，有至少646人被殺（包括505名示威者、9位兒童）和10721人被捕。

由於伊朗這次示威除了有身在美國的末代王儲巴列維隔海喊話之外，全由草根民眾自發、毫無組織，在持續斷網和安全部隊開槍鎮壓的環境之下，除非短期內真的有特朗普以強勢行動支持，否則示戚的動能很可能會無以為繼－－因此，如果特朗普真的要支持示威的話，他手頭上的時間並不多

特朗普「時間無多」

根據CBS的消息，特朗普已經得到了不同行動選項的簡報，空中武力與長程飛彈依然是核心，但美國國防部也提出了網路作戰及心理戰攻勢，用來擾亂伊朗的指揮體系、通訊系統和國營媒體。軍事、網絡和心理戰三種手段有可能用時使用。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）12日表示，對於特朗普而言，「外交始終是第一選擇」，但若有必要，特朗普也「無懼於使用軍事選項」。

2026年1月12日，德黑蘭舉行大型支持政府集會。（Reuters）

《華爾街日報》稱特朗普目前傾向授權使用軍事行動。但對於去年初轟炸也門胡塞武裝（Houthis）、6月轟炸伊朗也表示過遲疑的副總統萬斯（JD Vance）此刻就是主和派，正在游說特朗普先透過外交方式解決問題。

伊朗媒體也表明，伊朗外長阿格拉齊和特朗普中東特使威特科夫（Steve Witkoff）的溝通渠道依然暢通。

到底特朗普是打還是不打？

2026年1月12日，伊朗外長阿格拉齊發表談話。（Reuters）

萊維特也把大家的心聲也說了出來：「事實是，關於伊朗問題，除了特朗普總統本人，沒人知道他會怎麽做。全世界只能繼續等待和猜測。」

並無軍事行動迹象

在軍事行動上，特朗普的選項大概離不開象徵性的轟炸、針對領導層的特別行動（生擒或斬首），以至長期針對伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）和軍事目標的空襲。其他非軍事選項，諸如網絡攻擊、叫馬斯克（Elon Musk）大量偷運「星鏈」進入伊朗、進一步的經濟制裁等，也有可能會被用上，但其成效將非常有限。

跟委內瑞拉的情勢不同，美國目前在中東地區連一個航空母艦戰鬥群也沒有。雖然特朗普1月2日已經公開表明要「拯救」伊朗的示威者，但目前人們也沒有看到其他可見的軍事調動－－即使不是派出航空母艦，至少也要有一定數量的軍用運輸機飛抵美國的各個中東地區基地，就如早前美軍將軍備調往英國、準備支援其海岸防衛隊在英國對開水域扣押改掛俄羅斯旗、得俄軍護航的一艘「影子船隊」油輪「Marinera」號一樣。

美國已部署的航母所在地（截至1月12日）。（USNI News）

目前，伊朗已經表明會報復美國的攻擊。而以色列2025年6月密集轟炸伊朗的12日戰爭中其實並沒有摧毀到伊朗的大量短程彈道導彈庫存。伊朗方面11月更稱其導彈數量已回復到比同以色列開戰之前更高的水平。在這樣的背景之下，卡塔爾、沙特、阿聯酋、阿曼、巴林、科威特等等設有美軍基地的區內國家，大概也不會讓美國從其本土發動對伊朗的攻擊。

連多年來一直遊說美國強硬對待伊朗伊斯蘭主義政府的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），近日接受《經濟學人》專訪時也對於其是否支持特朗普攻擊伊朗以促成政權更替時也故意避而不談－－由此可見，以色列也在擔心，如果伊朗政府在存亡危機之際不顧一切地反擊，以色列的空防也將抵禦不住伊朗的高量導彈攻擊。

除非特朗普是要重施6月時從美國本土出發越過大半個地球去轟炸伊朗的故技，否則目前我們也難以看到特朗普會採取何種其他軍事行動的任何迹象。

12月29日，特朗普和內塔尼亞胡一同見記者。（Reuters）

既然特朗普口口聲聲要支持示威者，為何不加快行動準備？

複製「委內瑞拉模式」？

雖然特朗普如今介入伊朗表面上的理由是要支持反政府示威者，但其實質目標可能其實不是要推翻伊朗伊斯蘭主義政府，而是要其在內外壓力之下，主動配合美國，像今天取代馬杜羅（Nicolás Maduro）執政、卻全由馬杜羅舊部組成的委內瑞拉政府一樣。特朗普願意讓他們繼續嘴巴上反美，但實際行動上就要配合美國的主張。

如果特朗普的軍事威脅並不是要用來支持示威者的話，如今伊朗當局的強力鎮壓就不會為特朗普帶來任何時間壓力。他朝示威被壓下，特朗普依然有時間慢慢把航空母艦開來，再從容準備開火，正如自去年8月以年針對委內瑞拉的部署一般。示威失敗與否，根本不在其考慮之列。

2026年1月3日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在德黑蘭的會議中發言。（Reuters）

特朗普的上策，是利用示威的背景，加上「馬杜羅被擄」先例的心理壓力，尋求不費一兵一卒壓服伊朗接受「委內瑞拉模式」，推動神權政府靠向美國政策，例如是要他們停止核計劃、同意緩減導彈發展等。

特朗普利用示威的時機作出口頭上的軍事威嚇，只是時間點上的巧合。

如果「出口街」的上策失敗，才有可能迎來軍事調動。

正如委內瑞拉一般，特朗普尋求的並不是要顛覆伊朗的伊斯蘭主義政府，而是要伊朗的神權政府接受特朗普的「搖距管控」。因而，特朗普的成或敗並不是決定於他是否能夠支持示威者推倒神權政府，而是神權政府最終會否同意接受特朗普的管控。從委內瑞拉的例子來看，此刻看起來正向伊朗實施「極限施壓」的特朗普，未來若得到伊朗政府正面回應，甚至不能排除會開始談起解除制裁的可能。

這也許就是特朗普跳出敵我二分法的第三條路。