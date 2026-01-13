伊朗示威｜抗議致2000死　萬人被捕　特朗普已聽取對伊行動簡報

伊朗的示威浪潮引發國際社會關注，路透社1月13日引述一名伊朗官員指，死亡人數增至約2000人。美國人權活動家通訊社（HRANA）12日則表示，截至全國抗議活動第16天，伊朗共有10,721人被捕，全國斷網超過100小時。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周日（11日）表示，鑑於抗議活動中死亡人數不斷上升，美方正在密切關注伊朗局勢，並考慮採取「非常強硬的措施」。



路透社引述不具名的伊朗官員指，有約2000人在示威浪潮期間死亡，包括軍警人員。

圖為一段經核實後的影片於2026年1月12日發布在社交平台上，地點位於伊朗東北部城市馬什哈德（Mashhad），當地示威遭安全部隊鎮壓，圖中可見有人逃離，影片依稀可聽見槍聲。（截圖自X@IranIntl_En）

伊朗2025年12月28日爆發示威，起初抗議者不滿伊朗里亞爾大幅貶值及經濟狀況惡化，隨後示威蔓延至全國各地，抗議者亦開始高喊反政府口號。土耳其傳媒Anadolu Ajansı指，伊朗官員指控美國和以色列支持「武裝暴徒」在公眾場所發動襲擊。

伊朗在貨幣空前暴跌、通脹飆升的背景下深陷嚴重經濟危機，自12月28日爆發一場席捲全國的抗議浪潮後，至今不但一直未有平息的跡象。(Reuters)

據哥倫比亞廣播公司（CBS）12日引述消息，特朗普已聽取「可用於對付伊朗的各種軍事及秘密手段」簡報，這些手段遠勝於常規的空襲。

報道指，空襲及遠程導彈仍是應對伊朗潛在軍事行動的核心，此外還包括網絡戰和心理戰，此舉可破壞伊朗的指揮結構、通訊系統和官方傳媒。美國官員表示，以上多種策略可以同時進行，並稱之為一體化作戰。