德國總理默茨稱伊朗政權「正經歷最後日子」若無暴力鎮壓無法維持

德國總理默茨（Friedrich Merz）1月13日在印度訪問時表示，伊朗政權「正經歷最後的日子」，或維持幾天或數週。



2026年1月13日，德國總理默茨（Friedrich Merz）茲造訪印度班加羅爾（Bengaluru）的博世工廠。（Reuters）

路透社報道，默茨表示，「一個政權只能靠暴力維持權力時，實際已走到盡頭，民眾正在起義反抗」，他敦促德黑蘭停止鎮壓抗議者，並透露德國正與美歐協調應對伊朗局勢。

默茨與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）9日聯合譴責伊朗鎮壓行動。

2026年1月9日，德國總理默茨默茨與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）聯合譴責伊朗鎮壓行動。（德國政府網站）

伊朗人權組織指，截至出稿前，伊朗安全部隊已殺害至少648名抗議者，逮捕逾1萬人。

歐盟外交官卡拉斯（Kaja Kallas）周一表態，將對伊朗推動更嚴厲制裁。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表示，任何與伊朗有貿易往來的國家，將面臨美國加徵25%關稅。