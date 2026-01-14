特朗普再批鮑威爾：如非無能就是腐敗　但肯定工作做得不好

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月13日出發往密歇根州（Michigan）時，於白宮外與記者短暫交談，期間再度抨擊聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell），稱聯儲局翻新工程超支數十億美元，鮑威爾如非「腐敗」就是「無能」。「但可以肯定的是，他工作做得並不好」 。



2025年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）到仍在施工中的聯儲局大樓，與鮑威爾一同戴安全帽視察。當會見記者時，兩人現場尷尬當面核實翻新成本。特朗普聲稱目前翻新工程成本已飆升至31億美元，並拿出一張紙給鮑威爾核實。（Reuters）

特朗普之後在底特律經濟俱樂部發表講話，強調經濟增長迅猛、生產力飆升、投資蓬勃發展、收入不斷增長，並且「通貨膨脹已被遏制」。

他形容，鮑威爾是「一個真正的死板之人」，只想回歸「老式」經濟模式。「如今，如果你公佈亮眼的業績數據，他們就會提高利率來扼殺成長，所以你永遠無法真正迎來應有的那種上漲行情」 。

圖為2026年1月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）在密歇根州（Michigan）參觀福特汽車廠房。（Reuters）

特朗普表示，他希望找到一位能夠「在市場行情良好時降低利率」的聯儲局領導人。而他此前在密歇根州參觀車廠時曾稱，會在未來數星期公布下任主席人選。