特朗普再批鮑威爾：如非無能就是腐敗 但肯定工作做得不好
撰文：蕭通
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月13日出發往密歇根州（Michigan）時，於白宮外與記者短暫交談，期間再度抨擊聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell），稱聯儲局翻新工程超支數十億美元，鮑威爾如非「腐敗」就是「無能」。「但可以肯定的是，他工作做得並不好」 。
特朗普之後在底特律經濟俱樂部發表講話，強調經濟增長迅猛、生產力飆升、投資蓬勃發展、收入不斷增長，並且「通貨膨脹已被遏制」。
他形容，鮑威爾是「一個真正的死板之人」，只想回歸「老式」經濟模式。「如今，如果你公佈亮眼的業績數據，他們就會提高利率來扼殺成長，所以你永遠無法真正迎來應有的那種上漲行情」 。
特朗普表示，他希望找到一位能夠「在市場行情良好時降低利率」的聯儲局領導人。而他此前在密歇根州參觀車廠時曾稱，會在未來數星期公布下任主席人選。
