白羅斯（Belarus，前譯白羅斯羅斯）國家通訊社1月12日報道，在白羅斯總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko）批准邊境安全決策後，國防部長赫雷寧（Viktor Khrenin）向當地傳媒透露，當局注注意到在白羅斯邊境周邊地區出現了前所未有的軍事集結。



赫雷寧周一稱，歐洲各國正在發展部隊和裝備，並將其軍事化。白羅斯正目睹前所未有的軍事集結，同時還伴隨着持續的挑釁舉動以及針對我國的敵對意圖。他說：「目前，歐洲範圍內部署的軍用飛機數量已超過2200架。我們還觀察到，美國戰略轟炸機正在進行飛行演練，模擬對我方領土實施打擊的任務。」

赫雷寧證實，白羅斯空域出現多宗空域邊界違規事件。白羅斯正密切監控所有沿其邊境進行的飛行活動以及持續對其領土進行偵察的飛機，並針對可能發生的挑釁行為制定應對措施。

2025年6月21日，白俄羅斯總統盧卡申科在明斯克（Minsk）與美國俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）會晤時握手。（Reuters）

目前，白羅斯國防部已向國家元首提交確保國界空域安全保護計劃，同時密切關注該國南部與烏克蘭衝突的相關局勢。赫雷寧稱，國防部將與邊防部在執行空域任務方面良好合作，做好應對國家潛在風險、挑戰與威脅的準備。