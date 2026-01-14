以色列緊跟美國退出國際組織腳步　宣布再退出三個國際組織

繼美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月7日簽令退出66個國際組織後，美國傳統盟國以色列1月13日也做出類似決定，宣布再退出三個國際組織，其中包括兩個聯合國機構；計及此前已退出的國際組織，至今共計退出7個國際組織。



以色列外交部在社交平台發文稱，在美國退出66個國際組織後，以色列已立即與這名單中的4個國際組織中斷關係。以色列最新決定退出的，包括有聯合國不同文明聯盟（U.N. Alliance of Civilizations）、聯合國能源機制（U.N. Energy）與全球移民與發展論壇（Global Forum on Migration and Development），而前二者是聯合國旗下機構。

帖文中寫明退出三個國際組織的理由，其中批評聯合國不同文明聯盟未邀請以色列參與，反而多年來被用作攻擊以色列的平台；而聯合國能源機制則反映聯合國的過度與低效率的官僚體制，還批評它是一個浪費的組織；至於全球移民與發展論壇，以方批評它是削弱了主權國家執行本國移民法律的能力。

帖文還指，以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）已指示外交部在必要時檢討與其他組織是否有持續合作，並會在全面審查與討論後，做出進一步決定。