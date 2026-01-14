日本防相夏威夷演講　批評軍事脅迫正常化和經濟武器化

日本防衛大臣小泉進次郎批評軍事脅迫正常化和經濟武器化的做法，並列舉中國對日本的雷達照射和出口管制措施。



共同社報道，小泉進次郎星期一（1月12日）在美國夏威夷舉行的一場國際會議上強調，印太地區正面臨危機，呼籲加強日美同盟合作。

他說，「在東海和南中國海，試圖以武力改變現狀的行徑仍在繼續」。他還說，「我們必須正面應對利用經濟、資源、網路空間作為武器脅迫其他國家的問題，以確保地區和平與穩定」

2025年10月28日，日本首相高市早苗與特朗普一同訪問美國海軍橫須賀基地，與日本防衛大臣小泉進次郎和美國國防部長赫格塞斯一同登上喬治·華盛頓號航母，期間高市早苗顯得相當興奮。 （Reuters）

小泉進次郎對特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府「以武力實現和平」的理念給予積極評價，他認為這展現了美國「與所有志同道合的國家攜手維護世界和平的堅定決心」。

談到日本的角色，小泉進次郎重申，他要增加國防開支的意願。他透露日本和美國將擴大在沖繩島等西南地區的威懾力量。他還強調日本與澳洲、韓國、印度等志同道合國家開展多邊合作的重要性，在訓練和裝備方面「相互銜接」，以在整個地區建立一支強大的力量。

除了美軍相關人員，澳洲和菲律賓等20多個國家的政府要員也出席了1月12日在夏威夷舉行的國際會議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

