美媒：司法部拒查ICE開槍探員 6名聯邦檢察官辭職抗議
撰文：陳楚遙
出版：更新：
美國移民及海關執法局（ICE）在明尼蘇達州執法期間開槍擊殺白人女子古德（Renee Good）事件後續風波不斷，美媒引述消息指，美國6名聯邦檢察官因不滿司法部的調查方式，於周二（1月13日）辭職。
《紐約時報》報道，知情人士透露，曾任明尼蘇達州檢察官辦公室二號人物的湯普森（Joseph Thompson）是辭職者之一。司法部高級官員敦促對受害者古德（Renee Good）的遺孀貝卡（Becca）進行刑事調查，湯普森反對這種做法。
報道引述三名在職和離職司法部官員透露，古德遭槍殺後，司法部民權司司長迪倫（Harmeet Dhillon）表示不考慮對開槍ICE人員展開調查。湯普森最初打算與明尼蘇達州刑事偵查局合作調查槍擊事件，但被司法部高級官員否決。
辭職的還包括暴力和重大犯罪部門的總檢察官洛佩茲（Thomas Calhoun-Lopez）、資深檢察官威廉斯（Melinda Williams）、湯普森副手雅各布斯（Harry Jacobs）等。
ICE探員1月7日開槍擊斃37歲女子古德，引發全國範圍大規模抗議。數萬名示威者在明尼阿波利斯市遊行，要求ICE離開及為死者尋求公義。
