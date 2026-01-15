美軍集結加勒比海或限制對伊朗的軍事選項｜新聞背後

伊朗局勢緊張升溫，最新傳出美國總統特朗普（Donald Trump）可能即將下令攻擊伊朗。美國方面雖然表示即使沒有航空母艦打擊群部署在中東，但在該地區仍有足夠的軍事力量打擊伊朗。然而，有美國現任和前任國防官員表示，假如美國真的因近期的伊朗示威而與伊朗爆發衝突，此舉將限制美軍的軍事選擇。



美軍部署重點不在中東？

去年秋天，特朗普下令美軍在加勒比海地區進行軍事集結，以此作為向委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）施壓的一部分。一位美國海軍官員表示，五角大樓目前在加勒比海周邊海域部署了12艘軍艦，而中東地區只有6艘，顯示特朗普政府的優先事項發生了轉變。

而自從特朗普去年10月下令將福特號（USS Gerald R. Ford）航空母艦戰鬥群調往加勒比海以來，中東和歐洲更已沒有部署航母戰鬥群，這與先前與德黑蘭關係緊張時期的情況截然不同。

美國海軍陸戰隊UH-1Y毒液直升機在加勒比海航行（Reuters）

美國海軍作戰部長Daryl Caudle海軍上將向華盛頓郵報記者表示，雖然美國海軍「隨時準備在全球任何地方行動，並完成他們被要求做的一切。但歸根結底，這關乎風險。如果聯合指揮官沒有足夠的兵力，這將對任務構成風險，也可能對部隊構成風險，當然也會對目標構成風險。」

美軍有沒有其他軍事選項？

雖說如此，但這並不意味着如果特朗普真的決定對伊朗發動攻擊，美軍就無法執行命令。五角大廈仍然可以命令部署在中東的驅逐艦發射戰斧巡航飛彈進行打擊，也可以派遣駐紮在中東以至歐洲地區的戰鬥機或從美國基地飛抵伊朗的轟炸機作攻擊。

美軍每艘航母會搭載近 70 架戰鬥攻擊機、預警機、反潛直升機、電子干擾機等。再加上 4 至 6 艘護航艦，1 至 2 艘潛艇和補給艦，擁有全面的反潛、防空、對地攻擊能力。圖為航空母艦尼米茲號及其護航艦。（U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class David Mercil）

曾任美國中央司令部司令（負責美國在中東的行動）和美國特種作戰司令部司令的退役將軍 Joseph Votel指出，當特朗普去年6月下令襲擊伊朗核設施時，轟炸機也是從美國本土起飛的。

如果沒有航空母艦戰鬥群及其配套的艦載機聯隊，包括戰鬥機、直升機和電子干擾機等，可能會大大減低了對在區內美軍的保護；其中，沒有了配備能夠攔截來襲飛彈的宙斯盾作戰系統的航空母艦及其護衛艦，駐紮在該地區的美國軍隊的安全將變得岌岌可危，而缺少了電子干擾機則可能會減低對戰鬥機的保護。

不過，也有軍事專家指，美國仍然可以透過其他方式保衛在該地區的部隊，包括使用來自中東地區夥伴的「愛國者」飛彈系統和防空系統。