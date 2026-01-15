美國對伊朗手段有很多　地面入侵可能性不大｜專家有話說

2026開年不到兩周，特朗普已攪得國際局勢頻起波瀾：跨境「綁架」馬杜羅（Nicolás Maduro）、公開威脅格陵蘭，如今又聲稱將對伊朗採取「一些非常強硬的選項」......

對此，伊朗外長阿拉格齊12日在德黑蘭記者會上回應稱，伊朗掌握大量證據，可證明美國與以色列介入了伊朗國內的「恐怖活動」。他指出，特朗普關於伊朗局勢的言論是對伊內政的干涉，並批評其利用伊朗國內抗議活動「轉向暴力與流血」的態勢，為干預製造藉口。

特朗普政府是否真的會對伊朗採取軍事行動？美國與以色列在此背後的戰略考量是什麼？伊朗又該如何應對當前局面？

中國人民大學國際關係學院教授、美國問題專家金燦榮，以及資深媒體人唐湘龍，圍繞伊朗當前局勢與美國軍事幹預的可能性展開深度對話。



王淺秋（嘉賓主持）：這兩天特朗普密集接受採訪，同時在社交媒體上不斷對伊朗喊話，認為伊朗將成為他接下來必須協助解決的問題。伊朗當局的反應也很有趣：一方面指責美國介入，稱美國煽動並導致其國內動盪；另一方面又表示願意與美國談判。

那麼，華盛頓方面的做法究竟是否可行？目前多項指標顯示，伊朗可能是下一個局勢動盪的地區，包括運輸機向該地區飛行等動態。看起來，伊朗發生變局的可能性目前最高。對此，唐湘龍老師您怎麼看？

美國總統特朗普（Donald Trump）2026年1月13日表示，自己已取消與伊朗官員的所有會面。（Truth Social@realDonaldTrump）

唐湘龍：簡而言之，伊朗目前猶如一個壓力鍋，而這種壓力並非近期才形成。伊朗一直試圖發展核武器，但相比之下，它顯得不如朝鮮靈活。朝鮮成功研發出核武器，而伊朗努力多年卻未能實現，而且每次被認為接近成功時就會遭到打擊。此外，儘管同樣承受聯合國制裁，朝鮮一方面頂住了壓力，另一方面其內部管理方式使美國中央情報局等機構難以活動，這與伊朗情況大不相同。

伊朗是世界上波斯人口最多的國家，而第二多的波斯人口在美國——這意味着美國隨時可以將許多在美波斯人送回伊朗進行顛覆活動。

事實上，在1979年巴列維王朝之前，伊朗與美國的關係甚至比今日的沙特更為密切。五十年前的伊朗非常親美，可以想見，至今伊朗境內仍存在不少美國的殘餘勢力。

伊朗末代王儲禮薩·巴列維（Reza Pahlavi）。（X@PahlaviReza）

因此，美國若要攪動伊朗、對其進行騷擾，具備諸多條件，更何況還有以色列摩薩德的配合——以色列在伊朗幾乎如入無人之境，無論是實施刺殺還是襲擊目標，都顯得遊刃有餘。這樣的國家管理存在明顯問題，難以應對高強度的軍事或內部社會衝突對抗。

除此之外，伊朗在中東地區，無論是與以色列對抗，還是在歷史上遜尼派與什葉派的衝突中，都處於相對弱勢的地位。當前伊朗的內部社會衝突已醖釀一段時間，而美國對委內瑞拉的干預無疑給伊朗內部的親美勢力帶來鼓舞。然而，美國此時若要對伊朗動手，與干預委內瑞拉的意義截然不同。

從中國或俄羅斯的角度看，委內瑞拉所代表的戰略地位具有被動性。美國如今仍是「村長」，而中國的軍事力量雖然足以自保，但跨半球的長程投送能力相對還是不足——中國既沒有像B-2那樣可全球遠程飛行的戰略轟炸機，也沒有核動力航母，更不具備全球駐軍的條件。因此，美國若對委內瑞拉採取行動，中國雖然不滿，但在戰略上處於被動。

《紐約時報》星期二（1月13日）引述目擊者的描述稱，伊朗政府軍向手無寸鐵的抗議者開槍，至今有多達3000人死亡。圖為1月8日德黑蘭的示威場面。(Reuters)

但伊朗則不同。伊朗不僅位於亞洲和中東的敏感地帶，毗鄰巴基斯坦，巴基斯坦又與印度接壤；波斯灣對岸是看似與美國親近、但可能與中國關係更緊密的沙特、科威特、阿聯酋等國。更重要的是，伊朗是中國未來經營中亞的關鍵一環，中吉烏鐵路通往印度洋的出口必然經過伊朗。因此，中國不可能坐視美國或以色列對伊朗進行過度干預。

美國如果像上次那樣，趁中國力所不及之時從歐洲方向進入並空襲伊朗，這是有可能的。但我認為，美國或以色列沒有能力出動地面部隊進行軍事佔領，也不可能通過地面行動達成推翻伊朗政府的目標。

回顧來看，我一直強調：美國上次空襲伊朗時採取了聲東擊西的策略，將轟炸機群調往關島，最終卻從歐洲方向發動攻擊。這是因為其隱形戰機若經過亞洲、在中國眼皮子底下行動，必然暴露行蹤。

因此，要在中東採取軍事行動時，美國只能跨越大西洋，從歐洲進入。所以，當前其在歐洲的軍事部署會對伊朗形成威懾，但我判斷這種威懾僅止於威懾。美國更希望伊朗內部能產生推翻現任政府及哈梅內伊政權的力量。然而，要指望美國或以色列通過地面部隊入侵來實現這一政治目的，這是不現實的。

美軍去年6月22日對伊朗三個核設施發動空襲，美國白宮在社交平台X上釋出總統特朗普、副總統萬斯等人在戰情室內的照片。（X@WhiteHouse）

王淺秋：畢竟美軍從阿富汗倉促撤離的景象仍歷歷在目。那麼金老師如何看待阿富汗之後的情勢？特朗普過去曾嘲笑拜登，如今是否可能自己再重演類似局面？

金燦榮：確實，伊朗這幾天局勢非常嚴峻。這既有其內部矛盾，也有美國、以色列的插手，因此相當複雜。特朗普也發出威脅，稱如果情況繼續發展，他將採取行動。但我仍然認為，美國大規模出動陸軍是不可能的，首先美國的財政就承受不起。一旦真正捲入地面作戰，恐怕會導致財政破產，因此地面行動可以排除。不過，美國進行一定程度的軍事打擊是有可能的。

開年才不到兩周，美國先打擊委內瑞拉，又威脅格陵蘭島，確實已產生「寒蟬效應」，令許多國家感到不安。今年一開始，美國就擺出「我是流氓，我怕誰」的姿態，使得不少國家心生畏懼。國際媒體也在猜測，下一個被特朗普拿來「祭旗」的會是誰，其中伊朗被頻繁提及。

我認為美國在伊朗進行局部軍事動作的可能性很大，因為以色列尤其想打，但僅靠以色列自身是有困難的——情報、通訊等方面都存在不足，因此它會拉上美國。這對特朗普而言是一個動武的因素。利用伊朗的內部矛盾，甚至可能借機將親美的巴列維王朝復辟，這對美國和以色列都具有誘惑力。此外，特朗普也有通過軍事行動震懾世界的意圖。

因此，他有多重動機採取行動，但我認為他目前仍在猶豫，尚未最終下定決心。即便真的動手，也絕不會出動地面部隊，而很可能延續其一貫手法：遠程轟炸、暗殺，以及幕後的政治交易。像過去大規模入侵伊拉克、阿富汗那樣的行動，特朗普不會做。近來他的手段往往集中在情報活動、特種作戰、暗殺、綁架，配合訊息戰等多種混合形式。

圖為2026年1月10日，敘利亞政府軍進駐原本由SDF控制的阿勒頗謝赫馬克蘇德（Sheikh Maqsoud）區後，有民眾上街慶祝。（Reuters）

去年敘利亞阿薩德政權一度岌岌可危，20萬政府軍竟打不過3萬叛軍，這在軍事上違背常理，其實正是幕後交易的結果——很可能是美國、以色列與土耳其達成協議，再與俄羅斯、伊朗進行交易。這次委內瑞拉事件，我認為也是交易的產物：如果沒有內應，怎麼可能進入一國首都將總統帶走？

從常識判斷，鑑於美國鉅額債務的壓力，無論是對委內瑞拉還是伊朗，它都不可能再派遣數十萬陸軍進行地面作戰。

所以我的結論是：美國具備動武的動機，但方式很可能是情報戰、特種作戰、暗殺、綁架與訊息戰相結合的非對稱手段，而常規地面作戰的可能性基本可以排除。