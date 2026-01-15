丹麥外相：與美就格陵蘭問題存根本性分歧　但雙方願設工作組溝通

針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重提接管格陵蘭， 丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）1月14日聯同格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）到華府，與美國副總統萬斯（JD Vance）及國務卿魯比奧（Marco Rubio）會面。經個多小時會談，拉斯穆森向記者稱，與美方進行了坦誠而富有建設性的討論，雙方「存在根本性分歧」，未能改變美國在格陵蘭問題上的立場，但雙方同意成立高級別工作組，將會保持對話。



拉斯穆森在會面後表示，這次會談是「一次坦誠而又富有建設性的討論」，討論的重點是如何確保格陵蘭，以及美國的長期安全，但雙方觀點仍然存在分歧。「我必須說，美國總統已經明確表明了他的立場，而我們的立場則不同」。

拉斯穆森表示，拒絕任何不尊重丹麥「領土完整」或格陵蘭人民「自決權」的想法，丹麥方面相信，在目前的框架內，即1951年關於保衛格陵蘭的協議以及北約（NTAO）條約內，格陵蘭的長期安全可以得到保障。

反駁特朗普說法 強調中俄未對格陵蘭造成威脅

他表示，同意特朗普的觀點，即北極安全狀況正在改變，包括近年來美國已大幅削減了在格陵蘭的駐軍。但他駁斥了特朗普關於俄羅斯和中國船隻經常圍繞格陵蘭航行的說法，「根據我們的情報，大約10年來，格陵蘭都沒有中國軍艦出現過」，他又補充說，「目前沒有來自中國和俄羅斯的直接威脅」。

拉斯穆森表示，美方仍致力爭取獲得格陵蘭島，但他希望雙方能夠達成妥協。他表示，雙方在各自的目標上產生了分歧，但一致認為，嘗試進行高層會談是明智之舉。拉斯穆森認為，未來的高級官員的會晤方向，可以探討有否可能在尊重丹麥底線的同時，兼顧特朗普的關切，「至於是否可行，我並不清楚」。

莫茨費爾特表示，格陵蘭希望加強與美國的關係，認同加強合作的重要，但拒絕接受美國接管。