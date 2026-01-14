與美方開會前夕 丹麥向格陵蘭增派軍事力量
撰文：聯合早報
丹麥和格陵蘭官員即將在當地時間1月14日在華府與美方官員舉行會談，丹麥軍方同日開始向格陵蘭島運送軍事物資，並派出先遣分隊，為可能的大規模部署做準備。
丹麥廣播公司（DR）14日報道，丹麥這次派出的先遣分隊任務，包括提前打通後勤通道、完善駐紮條件，為後續主力部隊的進駐做準備。增的軍力將包括來自丹麥陸軍的士兵，以加強丹麥在格陵蘭島的軍事存在。
丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）將於同日稍後與格陵蘭外長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）一起在美國首都華盛頓，與美國副總統萬斯（JD Vance）和國務卿魯比奧（Marco Rubio）會談。
丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）和格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）此前在聯合記者會上透露，他們將在會談中向美方表達格陵蘭島絕不出售的決心。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次聲言要「接管」格陵蘭島，而且態度愈來愈強硬，對丹麥在格陵蘭的防務能力提出諸多批評。
丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）13日曾說，將推進在格陵蘭島「更大規模、更常態化」的軍事存在，並稱未來可能有其他國家參與。他也將與莫茨費爾特一起，於19日與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會談。
