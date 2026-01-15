塞班島傳媒指香港商人崔麗杰遭美國ICE拘捕　為紀曉波母親

多間塞班島傳媒1月15日報道，擁有港人身份的女商人、博華太平洋主要股東崔麗杰（Cui Lijie）13日早上在塞班島（Saipan）被美國移民及海關執法局（ICE）人員拘捕，原因是涉嫌違反移民法。



塞班島位於西太平洋，是美屬北馬里亞納群島（Marianas）的最大島嶼與首府所在地。崔麗杰曾在當地參與賭場開發案。

綜合塞班島傳媒NMI、Marianas Variety、Marianas Press等報道，68歲的崔麗杰在塞班島機場被捕，她將被拘留至本週晚些時候或下週的移民聽證會。

塞班島懲教署專員Anthony Torres向傳媒Marianas Variety證實，崔麗杰正關押在懲教署。

根據當地制度，崔麗杰作為在美國司法管轄區內的外國投資者，須持有效的E-2C長期投資者簽證才能留在北馬里亞納群島。

商人紀曉波之母 在塞班島建賭場

報道指崔麗杰為中國公民，擁有港人身份，是博華太平洋公司的核心人物，她的兒子是商人、台灣女星吳佩慈的男友紀曉波，這對母子檔過去一同在塞班島參與賭場及酒店開發項目，公司在塞班島營運賭場4年，至2020年3月新冠疫情爆發期間，賭場關閉。

紀曉波與台灣女星吳佩慈育有2子2女（微博圖片）

《華盛頓郵報》2025年12月底報道，該項目號稱投資規模達到20億美元，投資者最初指會徹底改變塞班島的經濟，但最終引發多項美方調查和一系列訴訟，營運者在項目建成一半後棄之不顧。至2025年8月，終有新投資者承諾完成項目並重新開放賭場。

博華太平洋曾是香港上市公司，至2024年6月取消上市地位。