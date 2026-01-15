特朗普下令180天內談判關鍵礦產協議 向貿易夥伴尋求穩定供應
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月14日簽署總統公告，指示商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在180天內與美國的貿易夥伴進行談判新的或擴大礦產協議，調整加工關鍵礦物及其衍生產品的進口，以確保美國獲得穩定的供應。倘愈期仍未達成目標，總統可以採取其認為「必要」的其他措施來調整相關礦產的進口。
據美國白宮網站，特朗普在公告中寫道，談判應推動為關鍵礦產設定價格下限。如果未能在180天達成，他將考慮為關鍵礦產設定最低進口價格，或採取其他必要措施，但未再作進一步詳細說明。
報道指，特朗普的命令顯示他同意盧特尼克在去年國家安全調查中提出的建議。商務部去年4月啟動國家安全審查，同年10月向特朗普提交調查結果。
調查指出，美國過於依賴外國來源的關鍵礦產，缺乏安全的供應鏈。這些材料的價格波動不可持續，所有相關因素都加劇了重大的國家安全漏洞，或會被外國勢力利用。
儘管報告未點名具體的「外國勢力」，報道引述美國地質調查所指，在其認定的54種關鍵礦產，中國是其中半數以上的全球最大生產國，及關鍵礦產的主要精煉國，而中方過去一年也在中美貿易爭端中持續削減相關礦產出口。
