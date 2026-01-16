特朗普覬覦格陵蘭　聯合國專家稱不符國際法：體現殖民統治邏輯

多名聯合國專家1月14日發聯合聲明，對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有關格陵蘭島的言論表示嚴重關切，警告任何單方面改變格陵蘭作為丹麥自治領地的企圖違反國際法，並寫道：「任何聲稱某一領土可以為了所謂國家安全或經濟利益而被另一國佔有、控制或『擁有』的說法，都會喚起一種國際社會早已摒棄的殖民統治邏輯。」



聯合國人權理事會國際秩序獨立專家George Katrougalos等7名聯合國專家14日發聯合聲明，稱特朗普的涉格陵蘭言論包括暗示應將該島置於美國控制之下，甚至可能通過使用武力來實現這一目標，而這些行為可能會破壞北極地區乃至更廣泛地區的穩定

專家指出，美國的軍事侵略模式包括對數個主權國家發動攻擊、大量法外殺戮、將關稅武器化以及多層面的脅迫性外交，並警告道：「如果這些行為被容忍，將使國際關係中的違法行為常態化，並可能對全球秩序造成致命且不可逆轉的破壞。」

2026年1月9日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump）的3D模型，旁邊是格陵蘭（Greenland）旗幟。（Reuters）

特朗普同日再次強調，美國需要格陵蘭，並稱如果俄羅斯或中國要佔領格陵蘭，丹麥將無力阻止，而美國卻有一切手段。不過他也表明，關於格陵蘭未來的治理問題，總會有辦法解決。

本文獲《聯合早報》授權轉載

