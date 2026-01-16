美國制裁多個伊朗個人及實體　包括國安會秘書　指涉暴力鎮壓示威

美國財政部1月15日宣布對伊朗多個官員和實體實施新制裁，其中包括伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）。美方指控它們策劃了對伊朗示威者的暴力鎮壓，或透過洗黑錢手段處理石油收入。



據美國財政部網站，財政部外國資產管制辦公室（OFAC）將4名伊朗執法部隊、革命衛隊的地區指揮官及拉里賈尼列入制裁名單，指控他們暴力鎮壓示威。

美國務院也對位於伊朗的Fardis監獄實施了制裁，聲稱該監獄的女性遭受了殘酷、不人道和有辱人格的對待。

財政部長貝森特（Scott Bessent）在社交媒體X上傳的影片中表示，批評伊朗領導人以暴力手段殘酷鎮壓和平示威，稱美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與伊朗示威者站在同一陣線，並已指示財政部對伊朗政權實施制裁。

另外，財政部亦以規避石油制裁為由，把多個伊朗個人與實體列入制裁名單，稱後者將能源銷售收入從伊朗人民手中非法轉移出海外市場。