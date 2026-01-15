G7歐盟警告伊朗「鎮壓抗議將致更多制裁」　伊外長否認處決示威者

七國集團（G7）外長及歐盟高級代表1月15日發表關於伊朗的聯合聲明，警告若伊朗政權持續暴力鎮壓全國抗議活動，將面對更多制裁。另一方面，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）否認政府處決示威者的消息，指「根本沒有絞刑計劃」。



2026年1月8日，伊朗德黑蘭，圖為示威者走上街頭集會，反對現任德黑蘭政權，圖中可見點點火光與救護車穿行。（Reuters）

G7與歐盟方面的聲明寫道：「我們，加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國的七大工業國外長，以及歐盟高級代表，對伊朗抗議活動的事態發展深感關切。」

聲明指自2025年12月底以來，伊朗民眾為爭取更美好生活、尊嚴和自由勇敢抗爭，G7強烈反對當局不斷加劇殘酷鎮壓，導致大規模傷亡。

伊朗示威情況如何？

伊朗抗議活動進行到第18天，總部位於美國的人權活動家通訊社（HRANA）指，在187個城市至少發生617宗示威活動，18,470人被捕，2,615人死亡。由於網絡中斷，數字統計受到嚴重影響，加劇國際社會對鎮壓規模的擔憂。

G7強烈譴責伊朗安全部隊蓄意使用暴力、殺害抗議者以及任意拘留和恐嚇示威者的行為。他們敦促伊朗當局保持克制，停止對平民使用武力，維護公民人權與言論、集會等基本自由。

G7成員表示，若伊朗持續違反國際人權義務，繼續鎮壓抗議與異議，將面臨G7更多限制措施。

圖為伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）2025年6月22日在土耳其伊斯坦堡出席新聞發布會。（Reuters）

伊朗外長阿拉格齊接受霍士新聞（Fox News）採訪，被問及是否有處決抗議者的計劃時，他指「根本沒有絞刑計劃」，又稱「絞刑不可能。」

外界早前傳出伊朗方面打算處決26歲示威者蘇丹尼（Erfan Soltani），至1月14日美國總統特朗普（Donald Trump）指，他從伊朗方面的「重要消息來源」得悉，伊方沒有處決計劃，也沒有處決行動。他將視乎情況決定會否對伊朗採取軍事行動。