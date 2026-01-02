荷蘭跨年夜兩人因煙花事故亡 全國250人被捕 一座教堂起火
撰文：蕭通
荷蘭民眾傳統會以燃放煙火迎接新年，每年除夕都造成數百人受傷，以及數百萬歐元的損失。警方1月1日公布，剛過去的跨年夜有2人因煙花意外死亡，並發生零星暴力事件。此外，阿姆斯特丹市中心一座歷史悠久的教堂起火損毀。
警方表示，跨年夜約有250人被捕，多個城鎮部署了防暴警察。部份地區燃放大量煙火或縱火造成的破壞極其嚴重，且針對緊急救援人員和警員的暴力事件十分猖獗。
警方指出，煙火事故導致位於阿姆斯特丹附近的阿爾斯梅爾（Aalsmeer），有一名38歲男子死亡；另荷蘭東部城市奈梅亨（Nijmegen）有一名男孩喪生。
在阿姆斯特丹，位於市中心馮德爾公園（Vondelpark）附近的馮德爾教堂（Vondelkerk church），於半夜起火損毀，該座教堂建於1872年，當局尚未公布火災原因。
路透社報道，荷蘭預定從2026年起，在全國範圍內禁止向民眾銷售煙花。多年來，急診室醫生、警察、消防員，以及地方和國家政界人士一直在呼籲實施這項禁令。
