伊朗示威｜「街上瀰漫血腥味」　德黑蘭太平間內外屍袋擺滿地

伊朗示威持續之際，英媒周四（1月15日）報道，在一段其核實過、從德黑蘭一個太平間傳出的影像中，拍攝影像的人稱，眼前景象「宛如世界末日」。



英國廣播公司（BBC）引述伊朗民眾稱：「街上瀰漫着血腥味，他們殺害太多人，大多是朝頭部和臉部開槍」。

這間傳媒還指，經他們核實，一段約5分鐘的影片中太平間散落至少186具遺體，在一段16分鐘的影片中至少統計到178具屍體，兩段影片可能包含部份相同的遺體，因此他們無法得出確切數字。

這名男子一邊拍攝一邊在中心內走動，那裏擔架上和地上都堆放着遺體。畫面顯示，有些屍袋拉鍊完全拉上，有些則半開或完全敞開，露出受害者的臉部和傷勢。有些遺體甚至完全沒有遮蓋。

根據影片，可以看到，血跡斑斑的毛巾和床單散落在中心各處，地板上也留有血跡。多具遺體上有明顯傷口，有遺體似乎浸泡在血泊中，還有遺體腹部有很深的傷口。

有些屍袋上附有文件，或用白色記號筆在屍袋上寫着姓名、身分證號碼、出生日期和死亡日期等資訊。

伊朗的太平間出於宗教原因會將男女遺體分開存放。在16分鐘的影片中，有一幕是男子將手機對準右側的一棟建築物，這時可以聽到一個聲音說：「裏面有很多遺體。不可能進去…這是女性停屍間。」