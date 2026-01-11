和平獎得主冀獻獎特朗普　致謝他捉走馬杜羅　諾貝爾研究所：不行

奪得2025年諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）1月5日接受霍士新聞（Fox News）訪問時指，希望將大獎贈予美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），替民眾感謝他捉走總統總統馬杜羅（Nicolás Maduro）。 挪威諾貝爾研究所（Norwegian Nobel Institute）10日聲明指，獎項一經頒授，不可被撤銷、共享或轉讓他人。



路透社報道，挪威諾貝爾研究所在聲明中引述諾貝爾基金會（Nobel Foundation）章程，指獎項一經頒布即為最終版且永久性的決定，不接受任何申訴，並強調委員會在獎項發布後，不會對得主後續行為或言論發表評論。

特朗普在諾貝爾和平獎去年公布前就多次主張自己應該榮獲大獎，強調自己重返白宮以來已調停8場戰爭，他稱馬查多在去年獲獎後還給自己打電話，說：『我接受這個獎項是為了向你致敬，因為你真的配得上這個獎。』」