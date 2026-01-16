委内瑞拉代總統提油氣法改革 吸引外資開發油田
撰文：韓學敏
委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）周四（1月15日）向國會提交石油與天然氣法改革提案，旨在放寬外資進入該國石油產業的限制，以回應美國投資者要求及特朗普政府的重建計劃。
羅德里格斯在年度國情咨文中表示，改革將允許投資資金進入「從未有過投資、未有基礎設施的新油田」。現行法律規定外資必須與國營的委內瑞拉石油公司（PDVSA） 合作，且後者須持有多數股權，但羅德里格斯未說明具體修法內容。
此舉正值美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 政府計劃以1000億美元（約7,794.8億港元） 重建委內瑞拉石油業，但投資者要求這個石油輸出國組織（OPEC） 成員國先進行法律改革。
羅德里格斯強調石油收益將用於勞工與公共服務，並呼籲與美國展開外交，稱若需赴華盛頓將「步行前往，而非被拖行」。
