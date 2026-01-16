委内瑞拉代總統提油氣法改革　吸引外資開發油田

委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）周四（1月15日）向國會提交石油與天然氣法改革提案，旨在放寬外資進入該國石油產業的限制，以回應美國投資者要求及特朗普政府的重建計劃。



羅德里格斯在年度國情咨文中表示，改革將允許投資資金進入「從未有過投資、未有基礎設施的新油田」。現行法律規定外資必須與國營的委內瑞拉石油公司（PDVSA） 合作，且後者須持有多數股權，但羅德里格斯未說明具體修法內容。

左圖：圖為2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，不在圖中）在佛州會面後，共同會見記者。（Reuters）右圖：圖為 2026年1月5日，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）正式宣誓就任臨時總統，（Reuters）

此舉正值美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 政府計劃以1000億美元（約7,794.8億港元） 重建委內瑞拉石油業，但投資者要求這個石油輸出國組織（OPEC） 成員國先進行法律改革。

羅德里格斯強調石油收益將用於勞工與公共服務，並呼籲與美國展開外交，稱若需赴華盛頓將「步行前往，而非被拖行」。