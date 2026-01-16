英國在野保守黨高層、影子司法大臣鄭偉祺（Robert Jenrick，又譯詹里克）1月15日遭黨魁柏丹娜（Kemi Badenoch）逐出黨後，隨即加盟改革黨（Reform UK），亦是繼前財相查學禮（Nadhim Zahawi，又譯扎哈維）之後，保守黨在不足一週內再有高層變節轉投改革黨。



天空新聞（Sky News）15日報道，鄭偉祺「跳船」前夕，柏丹娜稱不少黨友及改革黨人士透露鄭偉祺可能變節一事，但鄭偉祺日前曾向自己表明沒有此意，因此相信對方。不過她之後收到明顯證據，指鄭偉祺準備發表變節講話，於是在15日早上暫停對方黨籍。

鄭偉祺遭保守黨封殺後，引起外界猜測他是否轉投改革黨。他一直保持沉默，直到改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）15日下午公布有關消息，並「感謝」柏丹娜加快鄞偉祺變節的決定。

而在改革黨的記者會上，鄭偉祺批評舊東家保守黨缺乏大刀闊斧改革迎合英國需要的決心，又認為自己擔任內閣官員的努力遭時任首相約翰遜（Boris Johnson）及辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）糟塌，並形容國家遭保守黨及工黨破壞國家，而且沒有高層成員有承擔解決問題。

法拉奇則表示，自己曾質疑鄭偉祺的政治之路，不過在去年夏季開始認同對方，於是開始着手招攬計劃，並相信今次加盟有助吸引更多支持及選票。鄭偉祺及查學禮都忘為，法拉奇應該成為下一位首相。