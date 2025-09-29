英國工黨承諾收緊永久居留制度　批改革黨倡種族歧視移民政策

英國在野極右改革黨（Reform UK）上週提出將大幅收緊移民與福利政策，包括廢除現行讓移民在居留5年後申請的永久居留（Indefinite Leave to Remain，簡稱ILR）身份制度。工黨籍首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）9月28日批評改革黨提出種族歧視的政策，但新任內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）預料將於29日宣布收緊ILR政策。



英國《衛報》及天空新聞（Sky News）28日報道，馬曼婷翌日在工黨年度大會發言時，預計將公布收緊ILR資格的計劃，申請人須證明他們已經融入社會並通過繳納國民保險金和工作為社會做出作出貢獻，而不是依賴福利。

馬曼婷即將提出的計劃將包括要求ILR申請人必須要有工作，不能申請福利，擁有高水平英語能力、無犯罪記錄等等。

2025年9月5日，英國倫敦，副首相韋雅蘭（Angela Rayner）辭職後，英國政府進行改組，將出任內政大臣的馬曼婷 (Shabana Mahmood）步行離開唐寧街10號首相府。（Reuters）

報道指，上述提案將被視為工黨對改革黨移民倡議的直接回應。改革黨魁法拉奇（Nigel Farage）當時稱，將廢除ILR身份制度以防止相關移民領取福利。他起初稱將會涵蓋來自香港、烏克蘭的移民，但後來卻改變立場。

工黨強調，他們即將提出的措施與改革黨的倡議明顯不同，並批評改革黨將迫使數十年來英國作出貢獻的工人離開家園和家人。

在這張攝於2025年2月2日照片中，一名男子在英國巴斯（Bath）手持一本英國脫歐後簽發的護照。（Gett Imagesy）

施紀賢則批評指：「我確實認為這（改革黨移民倡議）是一項種族主義政策。我確實認為它是不道德的（政策）。我們必須揭露它的本質。」