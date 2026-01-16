伊朗總統再派定心丸　承諾推動本地稀土生產

伊朗民眾抗議經濟惡化的示威浪潮持續，當局一方面嘗試鎮壓，同時亦向民眾派定心丸，總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）1月15日承諾，政府有意打擊分配外匯儲備的貪污問題，以及加強本地稀土生產等。



伊朗國營傳媒伊朗英語新聞電視台（Press TV）15日報道，佩澤希齊揚當天出席一個改革補貼制度的會議上表示，德黑蘭方面計劃打擊分配外匯儲備的貪污問題，以恢復市場穩定及提升民眾的採購力。

圖為2025年9月24日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在美國紐約出席聯合國大會。（Reuters）

佩澤希齊揚亦稱，預期當地用於工業及農業的稀土產量會增加，形容達成有關目標可以減低當地對進口的倚賴，同時加強和保障當地外匯儲備。

他日前曾就示威訴求採取安撫態度，指政府「準備傾聽人民的聲音」，決心解決經濟問題，但呼籲民眾與他所稱的「暴亂者及恐怖分子」劃清界限。

這場危機源於去年12月底伊朗貨幣里亞爾在多年經濟壓力下崩跌，引發民眾對生活成本飆升及通脹的抗議，隨後演變為更具政治與反政府性質的運動。