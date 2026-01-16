居土耳其女子自稱為特朗普親生女兒　要求法院進行DNA檢測

一名居住在土耳其安卡拉的55歲女人奧茲曼（Necla Ozmen），堅稱自己是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的親生女兒，甚至要求進行DNA親子鑑定。



據Oddity Central報道，奧茲曼由其父母杜爾松（Dursun Ozmen）和薩蒂（Sati Ozmen）撫養長大，而直到2017年，母親才坦白其實她是被收養的。奧茲曼稱，母親先前流產後，一位名叫Sophia的美國女子將女兒託付給奧茲曼父母，並表示孩子的父親是特朗普。

奧茲曼稱，「我不想給他（特朗普）帶來任何麻煩，我只是想知道真相。」奧茲曼亦表示，「我只想知道他是不是我的父親。我希望他能和我談談。如果他同意，我可以通過DNA檢測來證明我們之間的關係。我相信他是個好父親，也相信他不會拒絕我。」

去年九月，安卡拉家庭法院駁回了奧茲曼的親子鑑定申請，認為她提供的證據不足以啟動該程序。在土耳其，要求進行DNA檢測必須提供充分的證據，尤其是在涉及外國公民的情況下。

但奧茲曼已就法院的裁決提出上訴，並向美國駐土耳其大使館和美國法院遞交多份請願書，目前正在等待回應。