美國批准15億美元擴建秘魯海軍基地　緊鄰中資港口

法新社報導，美國國務院星期四（1月15日）說，秘魯方面申請購買價值15億美元的設備和服務，用於對卡亞俄（Callao）進行現代化改造。卡亞俄是秘魯最重要的海軍基地，靠近利馬的國際機場。

國務院說，這個項目將在最長10年的時間內，派遣多達20名美國政府或私營部門人員赴秘魯參與相關工作。

美國宣佈，已批准一項價值15億美元（約117億港元）的交易，用於擴建秘魯一座海軍基地。圖為秘魯卡亞俄（Callao）一處港口。(Getty)

根據國務院的聲明，這筆軍售將「提升這一重要夥伴的安全能力。此夥伴在南美洲是政治穩定、和平與經濟進步的重要力量」。美國與秘魯長期保持安全合作關係，秘魯國會此前已授權美軍在當地駐留。

2024年，中國國家主席習近平在秘魯為一座耗資35億美元的商業港口項目揭幕，這是北京在拉丁美洲的首個此類項目。與由秘魯方面出資的海軍基地擴建不同，這個商業港口由中國提供融資。

特朗普政府誓言要將拉丁美洲「排除在其他大國之外」，視地區為美國的勢力範圍。

本文獲《聯合早報》授權刊載

