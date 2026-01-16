歐洲多國部隊陸續抵達格陵蘭　白宮：不影響特朗普取得當地大計

來自英法德和其他歐洲國家的部隊於1月15日（周四）開始，陸續抵達格陵蘭島參加聯合演習。對此，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）同日表示，她認為向格陵蘭增派歐洲軍隊的舉措，不會影響總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）獲得當地的目標。



綜合外媒報道，此次有限軍事部署包括法國、德國、英國、瑞典、挪威、芬蘭、荷蘭等國。法國15人的首批部署分遣隊已抵達格陵蘭首府努克，德國則派出13名士兵參與此次演習。

2026年1月14日，一架載有身着軍服人員的丹麥皇家空軍飛機，降落在格陵蘭島努克機場。 （Reuters）

但歐洲北約部隊的部署僅包含數十名人員，以作為丹麥主導的聯合演習「北極耐力行動」的一部分。儘管這次部署具有重要的象徵意義，但目前尚不清楚他們會停留多久。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，「首批法國軍人已經抵達現場，未來幾天將得到陸海空力量的增援。」他亦稱，「法國與歐洲各國必須持續在自身利益受威脅之處展現存在——避免局勢升級，但在尊重領土主權方面絕不妥協。」

2026年1月8日，法國巴黎，總統馬克龍（Emmanuel Macron）在愛麗舍宮向法國大使發表講話。（Reuters）

萊維特周四對記者表示，她認為向格陵蘭增派歐洲軍隊，不會影響總統特朗普對這片北極領土的決策過程。她亦稱，「這也不會影響他獲得格陵蘭島的目標。」