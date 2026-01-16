特朗普欲奪格陵蘭　美國問題專家：歐洲如晚清　難阻流氓搶掠

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府1月3日以強擄委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）一事，開啟國際政治新一年的動盪劇情。而在得手後沒兩日，特朗普又喊話丹麥和歐洲，宣稱要「整個擁有」其覬覦已久的格陵蘭島，威逼、利誘雙管齊下。



特朗普是否真有可能動武「拿下」格陵蘭？屆時歐洲又可能如何接招？本期《兩岸圓桌派》特邀中國人民大學國際關係學院教授、美國問題專家金燦榮和台灣資深媒體人唐湘龍，圍繞相關話題展開對話。

特朗普是否可能動武「拿下」格陵蘭？歐洲又會如何接招？內地專家金燦榮（左）與台灣媒體人唐湘龍（右上）圍繞相關話題展開對話。（bilibili@觀察者網）

王淺秋（嘉賓主持）：全球近期都在關注一件事：美國總統特朗普竟動用軍隊將別國總統綁架回國。這兩周他給出了各種理由，包括打擊毒品等，但顯然行動並未停止。他秉持「美國優先」的理念，意圖讓美國獲利，除此之外還喊話要「整個擁有」格陵蘭島，甚至公開宣稱：「西半球就是美國的半球。」

一開始他上任時，很多談話曾提及加拿大、格陵蘭等，很多人以為他是吹牛而已，沒想到他並非空談，而是像有步驟、有計劃地推進，彷彿有一張獲利表，這個要賺，那個要拿，逐一獲取所需。

當前委內瑞拉存在石油問題，對中國大陸而言還有債權問題，石油如何解決？而接下來，特朗普已公開喊話要「購買」格陵蘭，聲稱格陵蘭必須是美國的。我想先請教湘龍老師，您認為格陵蘭局勢將如何發展？特朗普真的會採取行動嗎？他會怎麼做？

唐湘龍：格陵蘭問題不見得要動手。對美國來講，相對最好的處理方式可能是用COFA（Compact of Free Association，自由聯合協定）的方式。COFA是美國對太平洋中幾個島國採取的模式，比如密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）、帕勞（Palau，又譯帛琉）、馬紹爾群島（Marshall Islands）。

去過帕勞和馬紹爾的人都知道，這兩個小島國連發行貨幣的條件都沒有。1985年之後，它們從美國託管下獨立，但實際上仍用美元，享受美國大量援助。它們還把所有領海和領空都託管給了美國。那它們的作用是甚麼？它們名義上是獨立國家，可以加入聯合國，在聯合國有投票權，還能幫台當局講話。

美國未來終極處理格陵蘭，最適合的方式可能貼近於COFA，格陵蘭島擁有外交權限，美國要走它的國防和礦產資源。美國一旦掌控格陵蘭，那裏將成為超級大礦區，且幾乎沒有任何環保標準可言，美國可以像對待太平洋某些島國一樣，把格陵蘭挖爛、挖空，卻無需承擔美國境內的環保包袱。

格陵蘭的重要性在於，它是美國作為海洋霸權，在全球16個關鍵戰略水道之外，若要「plus one」，那就是格陵蘭兩側的東北航道與西北航道，這是進出北冰洋最重要的戰略水道。尤其是東北航道，這條航道會經過俄羅斯北邊北冰洋部分，再從白令海峽進入東亞，一年有九個月左右可通航，是將來非常重要的戰略替代水道。

對美國來講，目前到北冰洋只有兩個進出口，而北冰洋很大，大量導彈和太空監測設施分佈在北冰洋周圍，在格陵蘭進行監測最為方便。美國在格陵蘭的軍事基地叫圖勒基地（後更名為皮圖菲克太空基地，即Pituffik Space Base），名義上是做太空監測，實際是防範任何隔着北冰洋過來攻擊美國、北美洲的導彈，這些導彈都會走這條路線進來。

美國控制了地球上16個關鍵戰略水道，唯一沒在手裏的就是格陵蘭這一塊。所以基於未來跟中國長期鬥爭、海權爭霸，美國一定會要格陵蘭。

今天，丹麥擋不住美國，歐洲國家如果不能像對抗俄羅斯一樣團結起來對抗美國，那麼美國一定會拿下格陵蘭。今年是2026年，是美國建國250周年，特朗普會在這一年營造很大聲勢，彷彿再造美國建國盛世。很多看似不可能的事，他都有可能幹出來。委內瑞拉對他來說不過是一碟小菜。

委內瑞拉對美國而言，只是殺雞儆猴、警告拉美國家的一個表演場，就像特朗普每天拿委內瑞拉作秀，公開稱自己是委內瑞拉代總統，彷彿委內瑞拉歸他管。但如果大家留意最近幾天，1月3日之後，美國除了綁架馬杜羅夫婦外，對委內瑞拉其實並沒有太大控制力。我認為委內瑞拉基本上仍在原來馬杜羅政府體制下運作，所以不要光聽特朗普吹牛。

不過他對格陵蘭是很認真的。一旦掌控格陵蘭，看看北美洲地圖，加拿大基本就完全在美國包圍之中，早晚會成為美國第51州。特朗普是有步驟的，格陵蘭不只是格陵蘭，美國一旦拿到手，海權拼圖就完整了，同時加拿大也會成為美國囊中之物——加拿大有3900萬人口，面積比中國還大，但在美國面前毫無招架之力。

王淺秋：我想請教金老師，特朗普拿委內瑞拉的理由是毒品，但對格陵蘭，他還能用甚麼理由呢？他受訪時說：「你們沒看到外海，看出去都是中國跟俄羅斯的船隻。」但後來被打臉，所有證據都顯示沒有。特朗普就想要拿格陵蘭，湘龍老師認為他動武幾率低，您認為他有沒有可能採取軍事行動？還是北約其他國家會表態反對，甚至連成陣線對抗美國，這有可能發生嗎？

金燦榮：我先講點八卦。中文網上有個詞叫「赤馬紅羊」，因為今年是馬年，明年是羊年，按老的天干地支，中國大歷史中「赤馬紅羊」年挺兇險。實際上，去年下半年中文網就已有好多人擔憂「赤馬紅羊」來了會不會有刀槍之災，結果一開年好像還真有點印證。

1月3號，美國特種兵跑去鄰國把人家總統擄走，還沒消停，又要欺負盟友，拿格陵蘭。我同意湘龍老師的判斷，特朗普對格陵蘭島非常認真，勢在必得。我想他有幾個動機，首先是戰略，格陵蘭戰略位置太重要；其次是資源；此外可能還有一個目的，搶格陵蘭對美國民族主義即MAGA派支持者挺重要，有助於他中期選舉。

特朗普還有件事我們要嚴肅看待：他在不同場合暗示過，可能沒有2028年大選了。聯繫起來看，事就大了，通過開疆拓土，他沒準能變凱撒（Caesar）。凱撒是軍事天才，是羅馬共和國軍事首領，征服高盧，打敗不列顛、日耳曼，公元前49年率領集團軍越過盧比孔河，直取羅馬，把羅馬共和國變成帝國，這在西方歷史上是件大事。

我覺得現在可以在適當時候到美國網站提醒美洲，沒準特朗普想「越過盧比孔河」，開疆拓土，佔領格陵蘭、加拿大、巴拿馬，國土擴大一倍以上。如果這三個地方都被他控制，美國國土面積就超過蘇聯，再把西半球控制住……他做些奇怪的事是有可能的。當然這不是中國人要擔心的，是美國人要擔心的，真這樣對世界震撼太大了，不過這只是我目前的猜測。

嚴肅講，戰略動機、經濟動機、國內中期選舉動機都成立，所以結論是他肯定會認真搶格陵蘭。那能不能搶到呢？我認為美國下了決心的話，應該可以搶到。因為現在整個歐洲有點像晚清，實際上心態已經衰敗了，哭哭啼啼。其實沒甚麼用的，面對流氓，你就挺身而起，拿起鐵棍跟他打；你在那哭哭啼啼，流氓對你興趣更大了。所以目前指望歐洲這幫建制派，我覺得沒什麼用。

但特朗普具體會怎麼安排，現在不知道，能看到的就是他發出威脅，說如果不能用簡單方式拿到，就用硬方式。目前他提了兩種可能：一是付款，每人10萬美元（約78萬港元）；二是可能派特種兵過去。

這是2026年的灰犀牛事件，特朗普通過回到傳統強權政治，擴大國土、控制西半球，覺得可以解決很多問題，包括經濟問題，因為有了委內瑞拉石油、格陵蘭資源，都能讓美國國債有抵押。

另外，1月7日，特朗普在自己的社交媒體Truth Social上說，下一個財年美國軍費應從現在的9000億美元（約7萬億港元）漲到1.5萬億（約11.7萬億港元）。右翼媒體人卡爾森（Tucker Carlson）看完很着急，說特朗普打算打仗了。所以特朗普這一系列騷操作，包括準備瞎花錢，世界真得小心。

我們必須承認，截至今天，美國的綜合國力還是比中國的強，國際地位也比中國高，按中國大陸人的說法，美國是世界「一把手」，是「地球村」的「村委會主任兼村支部書記」——雙肩挑。它要是「神經病」了，世界就很危險。

總之，美國在委內瑞拉、格陵蘭島的舉動得讓世人高度警覺。另外，我們原來理解世界的很多邏輯可能站不住腳了，得與時俱進，改進舊有思路。

