美媒：美國以「國安」為由施壓　要求意大利取消中企安檢設備合約

知情人士透露，美國曾就國家安全問題向意大利施壓，要求意大利取消與中國安檢設備供應商同方威視（Nuctech）簽訂的政府合約。



彭博社報道，去年，華盛頓曾向意大利提出正式外交交涉，試圖推翻金額約2000萬歐元（1.81億港元）的招標結果，這些合約涉及供意大利海關使用的掃描設備。

知情人士說，美方擔憂，海關口岸獲取的影像數據可能被中國當局訪問，從而危及美國和意大利的國家安全，因此華盛頓曾直接向意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）辦公室提出相關要求。

美方的施壓突顯梅洛尼在平衡意大利與北京龐大貿易關係、同時又不觸碰華盛頓要求限制中國影響力的立場之間所面臨的挑戰。

圖為意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）（Reuters）

數據顯示，中國對歐盟的貿易順差已擴大至接近3000億美元（2.33萬億港元），創歷史新高。梅洛尼本周及下周將訪問日本和韓國，以加強商業聯繫。

意大利政府拒絕置評。同方威視則說，公司並不知曉意大利與美國曾存在相關討論。

美國已將同方威視列入所謂的「實體清單」，認定公司構成國家安全威脅。歐盟方面則在上個月對公司啟動調查，稱其不公平地受益於國家補貼。公司在立陶宛和比利時也面臨限制或禁令。

知情人士稱，意大利官員曾告知美方，取消相關招標在法律上並不可行，且可能引發與北京的外交問題。不過，意方表示將在下一輪招標前權衡美方的安全關切。此後，羅馬方面已收緊公共招標法律，優先考慮總部位於意大利、北約或北約盟國的競標方。

文章獲《聯合早報》授權轉載

