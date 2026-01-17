彭博：美國擬2.4與盟友開會 商加強關鍵礦產供應鏈 減對華依賴
彭博社1月15日引述消息人士稱，美國2月初將召集多個盟國的外長，力求達成一項協議，合作打造完整的關鍵礦產供應鏈，擺脫對中國的依賴。
知情人士透露，這場會議定於2月4日舉行，預計由美國務卿魯比奧（Marco Rubio）主持，將聚焦於強化關鍵礦產供應鏈，促進多元化。
自中國去年對稀土實施大規模出口限制以來，美國一直將擺脫對中國的依賴列為首要任務。歐洲外交官指出，儘管中方去年10月底在中國國家主席習近平會晤美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普 ）會後，將相關出口限制推遲一年實施，但美國官員決心加速推動建立一個獨立於中國的關鍵礦產供應鏈。
為此，美國一直向部份歐盟成員國施壓，要它們簽署雙邊諒解備忘錄。據知情人士透露，歐盟委員會對此作出回應，呼籲成員國團結一致，展現統一陣線。
不過消息指，談判迄今為止並不順利。一些國家對美國政府究竟由誰主理關鍵礦產政策感到困惑，因為魯比奧、美國財長貝森特（Scott Bessent）和貿易代表格里爾（Jamieson Greer））都曾參與相關討論。
美國政府官員原先計劃在1月22日前完成與歐洲國家的談判，但知情人士指出，這不太可能實現。
