美國司法部刑事調查明尼蘇達州長及市長　涉合謀妨礙聯邦特工執法

美國司法部周五（1月16日）被曝已對明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）和明尼阿波利斯市長弗雷（Jacob Frey）展開刑事調查，指控二人合謀阻撓聯邦移民執法行動。事件源於1月7日，一名移民及海關執法局（ICE）特工槍殺37歲美國公民古德（Renee Good），引發大規模抗議示威，民眾與聯邦執法人員的衝突日益緊張。



據《經濟時報》（The Economic Times）報道，此次調查源於特朗普政府向明尼蘇達州派遣近3000名聯邦特工鎮壓抗議。沃爾茲與弗雷多次公開要求停止部署，批評該「軍事化驅逐行動」魯莽，以激進手段製造混亂、破壞公共安全。沃爾茲雖呼籲和平抗議，但鼓勵民眾拍攝ICE執法衝突片段，以備起訴執法部門不當行為。

2026年1月14日，美國明尼蘇達州，圖為有人在街頭與執法人員對峙。（Reuters）

2026年1月13日，美國明尼蘇達州，圖為明尼阿波利斯市民在街頭集會反對ICE。（Reuters）

哥倫比亞廣播公司（CBS）指，此為特朗普與明尼蘇達州兩位民主黨領導人的直接衝突。沃爾茲曾於2024年競選副總統未果，他16日回應稱，司法系統正被「武器化」，用以打壓政治對手。弗雷則表示「不會被嚇倒」。

報道指，聯邦調查依據相關法規，規定兩人以上合謀通過「武力、恐嚇或威脅」妨礙聯邦公務屬犯罪。國土安全部長諾姆（Kristi Noem）稱，沃爾茲與弗雷的言論助長針對執法人員的暴力，破壞公眾對執法部門信任，已構成重罪。