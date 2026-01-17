特朗普：伊朗取消處決示威者 影響出兵決策
撰文：韓學敏
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 周五（1月16日）表示，伊朗據稱取消原定處決800名抗議者的計劃，對他決定不攻擊伊朗產生「重大影響」。
特朗普在白宮外回應記者提問時強調「自己說服了自己」，並指前一日計劃的逾800起絞刑被取消是關鍵因素。他早前在社交媒體感謝伊朗領導層取消處決。然而，伊朗官方並未公開任何大規模處決計劃。
據《Axios》報道，特朗普與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周四就伊朗問題通話，這是兩日內的第二次通話。
內塔尼亞胡曾要求特朗普推遲可能的打擊計劃，以讓以色列有更多時間準備應對伊朗報復。以色列媒體分析認為，若美方目標是推翻伊朗政權，則其在該地區的軍事資產可能不足。
據波斯灣阿拉伯國家官員透露，卡塔爾、沙特阿拉伯、阿曼及埃及的高級官員過去數日持續勸阻華府攻擊伊朗，警告此舉可能引發更大規模地區衝突。
