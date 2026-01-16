伊朗示威｜居加拿大女子燒哈梅內伊照片點煙變抗爭象徵　首談原因

在伊朗爆發大型示威浪潮後，有一段年輕女子燃燒伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）照片來點煙的影片在網絡熱傳，引發網民仿傚，變成反抗伊朗政權的象徵。據外媒報道，她是來自伊朗、現居加拿大安大略省列治文山（Richmond Hill）的23歲女子，並向傳媒談到拍片是想讓在伊朗的朋友看到。



這位女子的網名是Morticia Addams，即《愛登士家庭》內的角色名。出於安全考慮，她未向傳媒公開真實姓名，據加媒《國家郵報》指，她以難民身份在加拿大居留。

美國廣播公司（ABC）報道，她在影片內燃燒哈梅內伊照片，挑戰一系列神權政治下的法律和規範：焚燒伊朗最高領袖肖像在伊朗伊斯蘭共和國可判死刑；作為女性而不戴頭巾同屬違法行為；而其吸煙的舉動，在伊朗會被視為不莊重之舉。

曾在伊朗遭逮捕 逃至加拿大

她透露自己在17歲時第一次被捕，當時正值2019年伊朗抗議活動期間。她告訴《客觀》（The Objective）雜誌稱，「我強烈反對伊朗伊斯蘭政權。安全部隊用電擊槍和警棍逮捕我，並讓我在拘留中心待了一夜。」她的家人最終通過提供工資單換取她保釋，但她指從那時起一直受到監視。

2026年1月8日，伊朗德黑蘭，圖為示威者街頭集會反對伊朗現政權。（Getty）

2024年，時任總統萊希（Ebrahim Raisi）因直升機墜毀身亡後，她再次被捕，她稱遭受嚴重侮辱和人身虐待，「審訊兩天後，他們放了我。我不知道他們為什麼放我。但我後逃到土耳其，然後又輾轉去加拿大，因為我有學生簽證。」她現已獲得加拿大難民身分。

她指拍片是為了讓在伊朗的朋友看到，「我只是想讓我朋友們看到，讓他們知道我依然和他們站在一起，即使我遠在千里外。」

最新一波的伊朗示威始於2025年12月底，目前造成至少2600人死亡，這一數字遠遠超過伊朗數十年來任何其他抗議或動亂的死亡人數。