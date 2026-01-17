路透社：歐盟考慮為烏克蘭提供「過渡成員」身份

據路透社1月16日報道，歐盟官員透露，歐盟委員會正考慮允許烏克蘭作為與俄羅斯和平協議一部份快速加入歐盟，但初期不賦予完整會員權，相關權利需過渡期後「贏得」。此構想尚處早期階段，旨在給尋求入盟的烏克蘭人及抵抗俄入侵四年後的民眾可信承諾。



報道引述外交官消息，2027年烏克蘭入盟被納入美國、烏克蘭、歐盟20點和平計劃，但布魯塞爾方面認為該日期不切實際，因入盟是以實力為基礎，需國家法律調整符合歐盟標準後推進，且加入需27個成員國國會批准。

圖為烏克蘭和歐盟的旗幟。2022年3月1日歐洲議會發聲明稱，已通過一項決議，呼籲歐盟機構「努力授予」烏克蘭歐盟候選國地位。（Getty Images）

報道指，烏克蘭自2022年2月對抗俄全面入侵，同年6月成候選國，2023年底談判展開。通常入盟談判需數年，但委員會有人認為基輔方面在政治流程上缺乏時間。官員表示，有限成員資格可讓烏克蘭更易接受可能的領土喪失狀況，獲得戰後改革所需穩定。不過，新模式將引發諸多問題，難以獲全體支持，一位歐盟官員直言「這將很難推行」。