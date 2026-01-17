英媒：中國拒收H200晶片 英偉達供應商已停止相關晶片生產
撰文：聯合早報
出版：更新：
英國媒體報道，中國海關官員阻止新近獲批的人工智能（AI）處理器進入中國後，英偉達（Nvidia）H200晶片的零部件供應商已暫停生產工作。
英媒引述兩位知情人士報道上述消息。路透社稱，未能立即核實這則消息。
英媒的報道稱，英偉達原本預計會收到來自中國客戶的超過100萬份訂單，而且供應商晝夜不停地工作，為最早於3月份發貨做準備。
路透社早前引述消息人士報道，中國海關單位本周通知海關人員，英偉達的H200晶片不被允許進入中國。
匿名消息人士稱，中國政府官員已召集國內科技公司，警告它們除非必要，否則不要購買這些晶片。
消息人士也說，官方沒有說明下達指令的原因，也沒有表明這成為正式禁令還是臨時措施。
日經亞洲也引述兩位知情人士報道，中國正在制定規則，規定公司可以從英偉達等外國製造商購買多少個AI晶片。
本文獲《聯合早報》授權轉載
